Özel bir okulun 5. sınıf öğrencileri, Fen Bilgisi dersinin biyoçeşitlilik ünitesini, Nilüfer Belediyesi Ürünlü Kent Bostanları’nda işledi. Onlarca farklı tür ve çeşitte bitki ve ürünü dalında inceleyen öğrenciler, tohum çeşitleri hakkında da bilgilendi.

Nilüfer Belediyesi’nin, bölge tarımına alternatif ürün çeşitlerini kazandırmak, yerel tohumları geleceğe aktarmak amacıyla ekolojik tarım şartlarına uygun ürün çeşit denemeleri yaptığı Ürünlü Kent Bostanları, ana sınıfından üniversite düzeyine kadar çok sayıda öğrencinin de görerek öğrenme alanı haline geldi. Ürünlü Kent Bostanları’nı ziyaret eden öğrenciler, yapılan çalışmaları yerinde görerek, doğru tarım uygulamalarını öğrenme imkânı buluyor. Ürünlü Kent Bostanları, son olarak öğrencileri ağırladı. Öğretmenleriyle birlikte bostana gelen 5. sınıf öğrencileri, Fen Bilgisi dersinin biyoçeşitlilik ünitesini Nilüfer Belediyesi Ürünlü Kent Bostanları’nda uygulamalı olarak işledi. Onlarca tür ve çeşitte ürünün yetiştirildiği bostanı Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay eşliğinde gezen 80 öğrenci, bitki türlerini dalında inceledi. Türkiye’nin, sahip olduğu 3 bini endemik olmak üzere 10 bine yakın bitki türü ile biyoçeşitlilik konusunda dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğu bilgisini öğrencilere aktaran Arca Atay, biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen faktörler, biyoçeşitliliğin korunması ve artırılmasına yönelik yapılması gerekenleri de paylaştı. Bostandaki “Tohum Kütüphanesi”nde tohum çeşitleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, “Kompost Evi”nde de gıda ve bitki artıklarından elde edilen kompostun üretim aşamalarını gördü.