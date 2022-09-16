Nilüfer Muhtarlar Derneği ve Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği olarak iki ayrı derneğe üye olan Nilüferli muhtarlar, yapılan olağanüstü genel kurulda tek çatı altında birleşti. Genel kurulda İhsaniye Mahalle Muhtarı Selami Cengiz, oy birliğiyle yeni başkan seçildi.

Nilüfer Muhtarlar Derneği ve Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği olarak iki ayrı derneğe üye olan Nilüferli muhtarlar, yapılan olağanüstü genel kurulda tek çatı altında birleşti. Genel kurulda İhsaniye Mahalle Muhtarı Selami Cengiz, oy birliğiyle yeni başkan seçildi.

Nilüfer’de bulunan 64 mahalle muhtarı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de girişimleri sonucunda tek çatı altında toplanma kararı aldı. Nilüfer Muhtarlar Derneği ve Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği olmak üzere iki ayrı derneğe üye olan muhtarlar, yapılan olağanüstü genel kurulda Nilüfer Muhtarlar Derneği altında birleşti.

Nilüferli muhtarların, birleşme gündemiyle Nilüfer Barış Meclis Salonu’nda gerçekleştirdikleri olağanüstü genel kurul toplantısına Nilüfer Belediye Başkan Vekili Muhammet Aydın ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da katıldı. Zafer Yıldız’ın Divan Başkanı seçildiği genel kurulun katipliğini, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Atakan Çorbacı ile Mesut Şehitoğlu yaptı. Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer ile Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Turan’ın görüş ve temennilerini dile getirdiği genel kurulda, faaliyet ve gelir-gider raporları ile denetim kurulu raporları okunarak, oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edilen raporların ardından Nilüfer Muhtarlar Derneği’nin yeni yönetimi seçildi. Tek listenin yer aldığı seçimde, yapılan açık oylama sonucunda uzun yıllardır muhtarlık yapan İhsaniye Mahalle Muhtarı Selami Cengiz, oy birliğiyle Nilüfer Muhtarlar Derneği’nin yeni başkanı seçildi. Derneğin yönetim kurulu Sami Gürbüz, Melahat Şanal, Ersin Yetik, Hasan Sert, Mehmet Bulut ve Naci Kurçin isimlerinden oluşurken, Orhan Öztürk, Gülten Üstünkaya ve Hacı Özkan da, Denetim Kurulu’na seçilen muhtarlar oldu.

Seçimin ardından söz alan Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Cengiz, iki derneğin birleşmesinin önemine değinerek, “Nilüfer’e yakışır bir birliktelik oldu” dedi.

Cengiz, “Nilüfer’in muhtarları olarak iki derneği birleştirdik. Bu konuda bizlere yardımcı olan Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem’e ve Başkan Yardımcılarına, muhtar arkadaşlarıma ve iki derneğin başkanlarına bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da, Nilüfer Belediyesi olarak bugüne kadar muhtarlara her zaman destek olduklarını vurgulayarak, iki derneğin tek çatı altında birleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldız, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte yol almaya devam edeceğiz. Yeni bir süreç içine giriyoruz. Taleplerinizi, önerilerinizi ve mahallelerdeki sorunları el birliğiyle çözmeye devam edeceğiz. Alınan karar, Nilüferimize hayırlı olsun” diye konuştu.