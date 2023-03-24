Nilüfer Belediyesi Çamlıca ve Burak Berk kreşlerindeki çocuklar, 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, şuurlu su tüketiminin ve su tasarrufunun önemini öğrendiler.

Nilüfer Belediyesi, şuurlu su tüketimi ve su tasarrufunun önemini küçük yaşlarda aşılamak için kreşlerindeki çocuklara eğitim verdi. Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün, 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinlikte Nilüfer Belediyesi Çamlıca ve Burak Berk kreşlerindeki 139 öğrenci, su konusunda bilgilendi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde görevli biyolog Melahat Kaynak ile laborant Yusuf Erbil, 3-6 yaş grubundaki miniklere su tüketimi ve tasarrufunun önemini aktardı. Video görsellerle öğrendiklerini pekiştiren çocuklara, su döngüsünü anlatan “Küçük Yağmur Damlası” kitabı da armağan edildi.