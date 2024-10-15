Nilüfer Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği programlarla erken teşhisin önemine dikkat çekti. Düzenlenen panelde uzmanlardan erken teşhis ve kanseri oluşturan etkenler konusunda önemli bilgiler edinen Nilüfer Belediyesi kadın çalışanları, Halk Evi önünde oluşturdukları pembe kurdele ile farkındalık oluşturdu.BURSA (İGFA) - 1-31 Ekim tarihleri arasında devam eden Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) iş birliğiyle Nilüfer Belediyesi Barış Meclisi'nde "Meme Kanseri Paneli" düzenlendi. "Korkma! Fark Et! Erken Tanıyla Yok Et!" sloganıyla gerçekleştirilen panele, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, ONKODAY Başkanı Füsun Önen ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, farkındalık oluşturmanın ve erken teşhisin önemine vurgu yaptı. "Kanser yenilmez bir hastalık değildir. Hep birlikte bu farkındalığı artırmamız gerekiyor. Nilüfer Belediyesi olarak ay boyunca bu konuda farkındalık yaratmaya çalışacağız. ONKODAY gönüllülerine de meme kanseri konusunda farkındalık yaratma çalışmaları için teşekkür ediyorum. Sizler bu mücadelenin kahramanlarısınız" dedi.

Başkan Özdemir, ayrıca Nilüfer Belediyesi'nin kadınlara yönelik projeleri, özellikle de kreş hizmetleri hakkında bilgi vererek, "Kadınların özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği üyelerinin ritim gösterileriyle renklenen etkinlikte uzman isimler meme kanseri konusunda katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Şeyhsuvar Gökgöz, kanseri oluşturan etkenler hakkında sunum yaptı. Genetik ve kimyasal faktörlerin yanı sıra D vitamini eksikliğinin meme kanserini tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Gökgöz, hastalığın semptomları ve risk grupları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Uzman Dr. Elif Soyer, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin (KETEM) çalışmalarını anlattı. Dünyada en yaygın kanser türünün meme kanseri olduğuna dikkat çeken Dr. Soyer, kadınlara kendi kendine muayene yapmaları ve düzenli doktor kontrolü ile taramaları aksatmamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü hemşirelerinden Elif Pişkin de gözle ve elle muayenenin nasıl yapılması gerektiği konusunda katılımcılara uygulamalı eğitim verdi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Şahin, günün anısına konuşmacılara hediye verdi.

Etkinliğin sonunda, Nilüfer Belediyesi çalışanları ve ONKODAY gönüllüleri, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde dev bir pembe kurdele oluşturarak meme kanseri konusunda farkındalık yarattı.