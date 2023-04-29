Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Ebru Atölyesi’ne katılan kursiyerlerin, eğitim dönemi boyunca yaptığı çalışmalar Konak Kültürevi’nde düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği sanat atölyelerine katılan kursiyerler, eğitim dönemi boyunca yaptıkları çalışmaları yıl sonunda sergiliyor. Sabriye Düvenci eğitmenliğindeki Çocuk Resim Atölyesi Sergisi’nin ardından bu kez Ebru Atölyesi’ne katılan kursiyerler çalışmalarını sergiledi. 2022-2023 döneminde düzenlenen Ebru Atölyesi’ne katılan 20 kursiyerin, dönem boyunca yaptıkları 82 eser, yıl sonu sergisinde seyre sunuldu. Konak Kültürevi’nde düzenlenen sergide, eğitmen Dilek Erim’in öğrencileri sertifikalarını da aldı. Eğitmen Dilek Erim, Nilüfer Belediyesi’nin yıllardır atölye çalışmalarına büyük destek verdiğini belirterek emeği geçenlere ve Başkan Turgay Erdem’e teşekkür etti.

4 Mayıs’a kadar açık kalacak serginin ardından resim ve kat-ı atölyeleri kursiyerlerinin eserleri de sergilenerek sanatseverlerle buluşacak.