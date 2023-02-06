Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri, Kadriye, Üçpınar, Kuruçeşme, Atlas gibi kırsal mahallelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarken, mevkiciler de kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri, Kadriye, Üçpınar, Kuruçeşme, Atlas gibi kırsal mahallelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarken, mevkiciler de kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte sahaya çıktı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, yaklaşık 110 personelle iki vardiya halinde 24 saat ilçe genelinde görev başında. Ekipler, greyder, bekoloder ve tuzlama kamyonlarından oluşan araç ve makineler ile ilçenin kardan etkilenen özellikle yüksek bölgelerinde ana yol ve mahalle içlerinde yol açma ve tuzlama çalışması için seferber oldu. Maksempınar, Güngören, Kadriye, Üçpınar, Atlas, Kuruçeşme gibi kar yağışının yoğun olduğu mahallelerde yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, ardından tuzlama yapıyor.

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 300 personel de, ekipler halinde kent merkezindeki kaldırım ve yayaların yoğun olarak kullandığı alanlarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.