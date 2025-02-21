Nilüfer Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışına karşı ekipleriyle görev başında. Kar yağışının başladığı andan itibaren sahada olan ekipler, hafta sonunda da mesaisini sürdürecek.

Nilüfer Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması ve güvenli ulaşımı sağlamak için merkez ve kırsal mahallelerde aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler özellikle; Güngören, Kadriye, Atlas, Üçpınar, Unçukuru, Maksempınar, Korubaşı, İnegazi, Görükle/Dumlupınar, Doğanköy, Çamlıca, Hasanağa, Kayapa ve 30 Ağustos mahalleleri gibi bölgelerde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba gösteriyor. Ekipler, 14 tuzlama aracı, 2 greyder, 4 kar küreme aracı ve 2 loder ile birlikte 24 saat aralıksız çalışıyor.