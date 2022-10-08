Nilüfer Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Nilüfer Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Her kandilde belediye önü ve cami önlerinde kurulan standlarda vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunan Nilüfer Belediyesi geleneği bozmadı.

Mevlit Kandili nedeniyle gündüz Halk Evi ve Alaaddinbey Hizmet Binası önünde hem personele, hem de vatandaşa kandil simdi dağıtan Nilüfer Belediyesi, gece de camilerin önünde stand kurarak vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Hz. Muhammed’in doğumunu müjdeleyen Mevlit Kandili’nde camileri dolduran Nilüferliler, çıkışta da Nilüfer Belediyesi Meclis üyeleri ile Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin kandil simidi ikramıyla karşılaştı.

Doğanköy, Görükle, Kayapa, Yaylacık, Fethiye, FSM, İhsaniye, Beşevler ve Barış mahallelerindeki camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram edilirken, uygulamadan memnuniyet duyan vatandaşlar da Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.