Nilüfer’de kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik cinayet, şiddet, taciz ve tecavüzlere karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

Nilüfer’de kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik cinayet, şiddet, taciz ve tecavüzlere karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

Nilüfer’de kadınlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınların maruz kaldığı cinayet, şiddet, taciz, tecavüze karşı seslerini duyurdu. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonuyla bir araya gelen kadınlar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda Nilüfer Kent Konseyi önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ndeki yürüyüşte sloganlar atan kadınlara Suriyeli ve Ukraynalı kadın sığınmacılar da destek verdi. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapan Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun, ataerkil sistemde sokakta, evde, okulda, iş yerinde, bütün yaşam alanlarında kadınların tahakküm altına alındığını, kadın bedeni ve emeği üzerinde erkek şiddetinin her geçen gün arttığını söyledi. Kadınların ekonomik ve sosyal alanda maruz kaldığı şiddete değinen Altun, 2022 yılı henüz bitmeden 346 kadının şiddete uğrayarak katledildiğini söyledi. Altun, verilerine ulaşılamayan yüzlerce şüpheli ölüm, taciz, istismar olduğunu da sözlerine ekledi.

Hayatta kalma mücadelesi veren kadınlar ve çocuklar için bir araya geldiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, “Dünyanın her yerinde aynı mücadeleyi veren tüm kadınlar olarak sınırları aşıyor, kendimiz ve birbirimiz için mücadele ediyor, kadın dayanışması sınır tanımaz diye haykırıyoruz” dedi.

Kadınların birbirinden güç aldığını ifade eden Özer, “Çünkü birlik olduğumuzda aşamadığımız engeller, yıkamayacağımız tabular yok. Umutsuzluğa kapıldığımız her anda bu kalabalığımızı hatırlıyor ve daha da güçleniyoruz. Dünyanın her yerindeki kadınlar gibi aynı acılardan, aynı korkulardan geçtik. Ukrayna’dan İran’a, Şili’den Suriye’ye hayatları ve hakları için mücadele eden dünyanın tüm kadınlarına selam olsun” şeklinde konuştu.

Bursa Ukraynalılar Derneği Başkan Yardımcısı Yana Erdoğan da, Ukrayna’da yaşanan durumu ve savaşın yol açtığı sorunları dile getirerek, “Savaşı genelde erkek başlatır, kadın bitirir” dedi. Erdoğan, “Sizler, bizim sorunlarımıza ortak oldunuz. Biz de sizin dertlerinize ortak olmak için buradayız” diye konuştu.

Suriyeli Fellande Dokhan da, şiddetin her türlüsüne karşı mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Biz, birçok farklı kültüre, dine, dile mensup olmamıza rağmen yan yanayız. Kafamızdaki sınırları kaldırdığımızda daha özgür ve barış dolu bir dünya bizim olacaktır” dedi.

Yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi’nin kadın üyeleri, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve çok sayıda kadın katıldı.