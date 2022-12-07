Nilüfer Belediyesi’nin kadın derneklerine yönelik düzenlediği Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Atölyesi geniş katılımla gerçekleşti. Kadınlar, atölyede uygulamalı olarak sağlıklı besinler yapmayı öğrendi.

Nilüfer Belediyesi’nin kadın derneklerine yönelik düzenlediği Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Atölyesi geniş katılımla gerçekleşti. Kadınlar, atölyede uygulamalı olarak sağlıklı besinler yapmayı öğrendi.

Nilüfer’deki kadın derneklerinin, ürettikleri ürünlerle gelir elde etmeleri için çeşitli çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, üretilen gıdaların hijyenik ve sağlıklı olması için de dernek üyelerine eğitimler veriyor. Bu çerçevede yeni bir atölye çalışması başlatıldı. Sağlıklı Beslenme Uzmanı ve Sağlıklı Beslenme Koçu Ebru Çatak, dernek üyesi kadınlar için

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Atölyesi düzenledi. Eğitime, Nilüfer’deki 9 kadın derneğinin üyeleri katıldı. Konak Mahallesi’nde Dernekler Yerleşkesi mutfağında düzenlenen ve ayda iki kez yapılması planlanan atölyenin ilki büyük ilgi gördü. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer’in de katıldığı atölyede, kadınlar yeni bilgiler öğrenmenin heyecanını yaşadı.

Ebru Çatak, önce kadınlara sağlıklı içecek yapmayı, uygulayarak anlattı. Ardından da yulaf unu, kakao ve süt ile yapılan ve pişmeden tüketilen trüf tatlısını anlatan Çatak, yulaf unu ve yoğurttan yapılan sağlıklı poğaça yapımını da gösterdi.

Bu tür eğitimlerin önemine değinen Ebru Çatak, “Sağlıklı besinler tüketmeye başladığınız ve bunu çevrenize empoze ettiğiniz zaman bu domino etkisi gibi tüm çevrenize yayılıyor. Bu yiyecekler, şekersiz, unsuz beslenen kişiler için yapılabilir. Vegan olanlar da bitkisel sütle, yoğurt ve yumurta olmadan da bu ürünleri yapabilir” dedi.

Dernek üyesi kadınlar da atölyeye katılmaktan memnundu. Sağlıklı besinler yapmayı öğrendiklerini söyleyen kadınlar, bu bilgileri diğer üyelerle de paylaşacaklarını belirterek “Bu tür sağlıklı besinleri yapmayı herkesin öğrenmesini isteriz. Bu atölyede edindiğimiz bilgiler hepimiz için değerli. Böyle bir atölye düzenlediği için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dediler.