Bursa’nın Nilüfer ilçesinde imar konusundaki sıkıntılar çözüldü. Başkan Şadi Özdemir, geçmişteki sorunlu binalara çizilen rota doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, "Geçmişi bir yerde kapatmak gerekiyor. Hataları kapatmak gerekiyor ki, ileriye bakalım" dedi. Başkan Özdemir, belediyeye 2024 yılında meclis onayıyla 1 milyar lira bağış aldıklarını, 2025 bütçesine de 1,5 milyar lira bağış alacaklarını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, imardan yardımlara, çevre düzenlemelerinden kültür sanata kadar bir çok konuya değindi. Nilüfer ilçesindeki tarım arazilerine yapılan kaçak binalar bir bir yıkılırken, imar konusunda da bütün çalışmaları titizlikle yürütüyor.

Nilüfer ilçesindeki imar keşmekeşliğine her geçen gün son verecek adımlar attıklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, “Biz göreve başladıktan sonra imar alacaklarla ilgili bir sorun yok. Hakları ne ise, şartlara göre hareket ederek gereken izinleri alıyor. Bu da Nilüferliler tarafından kabul edildi. Kurallara uygun davranmamızdan dolayı da bütün Bursa’nın büyük desteğini alıyoruz. Geçmişte sorunlu binalar var. Onlara da belli rotalar çizdik. O rotalar doğrultusunda ilerliyoruz. Geçmişi bir yerde kapatmak gerekiyor. İnsan binalar satın almış, herkesin bir kabahati var. Bu yanlışlıklar sürecinde, bazı şeyler görülmemiş. Herkes hata yapmış. Ama oraları kapatmak gerekiyor. Oralarda yaşamamak gerekiyor. Daima ileriye bakmak gerekiyor” diye konuştu.

Birileri hatalar yaptıysa, bunların tabi ki bedelini ödeyeceğini ifade eden Başkan Özdemir, “Ancak, geçmiş bizi geriye götürür. Geçmişe dönüp ara sıra bakmak gerekiyor. Dikiz aynasına bakarak ileriye gidemezsiniz. Ara sıra bakmak gerekiyor. Devamlı geride yaşamamak gerekiyor. Bizim felsefemiz bu. Geçmişin kirlilikleri yanlışlıkları varsa, bir şekilde onun toparlanıp ileriye bakılması gerekiyor” şeklinde konuştu.