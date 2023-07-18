İmara aykırı yapılarla mücadelesini sürdüren Nilüfer Belediyesi Yıkım Ekipleri, Ürünlü ve Tahtalı Mahallesi’ndeki iki kaçak yapıyı yerle bir etti.

Kaçak yapılarla kararlı mücadelesini sürdüren Nilüfer Belediyesi, ruhsatsız yapılara göz açtırmıyor. Denetim çalışmalarının yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren Nilüfer Belediyesi ekipleri, imara aykırı binaları bir bir yıkıyor. Son olarak Ürünlü ve Tahtalı Mahallesi’nde yıkım gerçekleşti. Yer sahiplerinin yıkım ekiplerini ikna çabaları sonuçsuz kaldı ve güvenlik önlemleri altında ekipler görevlerini gerçekleştirdi.

Tarım arazisi üzerine ruhsatsız inşa edildiği tespit edilen iki yapı yerle bir edildi. Ürünlü Mahallesi’nde 400 metrekarelik, Tahtalı Mahallesi’nde de 900 metrekarelik iki yapı, iş makinesinin darbeleriyle yıkıldı.