Nilüfer Belediyesine ait 110 kişilik karla mücadele ekibi ve 20 araç, bölgede etkili olan kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için ilçenin dört bir yanında yolların açık kalması için aralıksız çalışıyor.

Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayarak, sahada kesintisiz çalışıyor. 110 kişilik ekip, 24 saat boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Güngören, Unçukuru, Maksempınar, Kadriye, Kuruçeşme, Atlas, İnegazi, Dağyenice, Üçpınar, Korubaşı ve Çamlıca gibi yüksek rakımlı bölgelerde, yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor.

Yolların açık kalması için hem kar küreme, hem de tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekipler, 10 iş makinesi, 2 bıçaklı tuzlama kamyonu ve 8 normal tuz kamyonu ile kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için 24 saat aralıksız çalışıyor.