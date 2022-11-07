Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yılında Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Atatürk’ü Anma Yürüyüşü” ile doğaseverler tarafından özlemle anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yılında Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Atatürk’ü Anma Yürüyüşü” ile doğaseverler tarafından özlemle anıldı.

Nilüfer Belediyesi tarafından Mysia Yolları’nda düzenlenen doğa yürüyüşleri bu kez Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlendi. Katılımcılar İnegazi Mahallesi- Deliktaş Mağarası- Güngören Mahallesi güzergahında oluşan yaklaşık 12 kilometrelik parkuru yürüdü. Yürüyüşün başında “Türk Milletinin Büyük Kahramanı Atatürk, Kalbimizdesin” yazılı pankartı açan doğaseverler Ulu Önder Atatürk’ü saygı ve minnetle andı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı yürüyüş, marşlar eşliğinde devam etti.

Sonbaharın en güzel zamanına denk gelen yürüyüşte, katılımcılar, doğanın güzelliğinin de tadını çıkardı.