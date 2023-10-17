Nilüfer Belediyesi ve Bursa Çölyakla Yaşam Derneği’nin ortak çalışmasıyla Nilüfer’de, yüzde yüz glütensiz gıda üretimi yapan tesis hayata geçirilecek. Çölyak hastaları ve glüten alerjisi olan vatandaşların beslenmesine umut olacak tesis, alakart restoran ve pastane hizmeti de verecek.

Nilüfer Belediyesi, çölyak hastaları ve glüten alerjisi olan vatandaşların ihtiyaç duydukları gıdalara erişimini kolaylaştıracak örnek bir çalışmaya imza attı. Bursa Çölyakla Yaşam Derneği’nin Nilüfer’de hayata geçireceği üretim tesisi ve alakart restoran, cafe, pastane için Nilüfer Belediyesi de sorumluluk alarak destek verdi. Nilüfer Belediyesi’nin derneğe vereceği destek için Halk Evi’nde protokol imzalandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altaylı’nın imza koyduğu protokolle 23 Nisan Mahallesi’nde, yüzde yüz glütensiz gıda üretimi yapan tesis hayata geçirilecek. Alakart restoran, cafe ve pastane hizmetinin de verileceği tesis, Bursa’daki çölyak hastaları ve glüten alerjisi olan vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılamada önemli rol oynayacak.

Protokol çerçevesinde, çölyak hastalarına destek olmak ve bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyunca eğitim, panel, seminer ve mutfak atölyeleri de gerçekleştirilecek. Ayrıca, Nilüfer Belediyesi tarafından yapılacak sosyal inceleme raporu doğrultusunda ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen 50 çölyak hastasına da ücretsiz olarak her ay temel glütensiz gıda paketi verilecek.

Bu önemli iş birliğinin protokolünü imzalayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Erdem, “Umarım glütensiz üretimin yapılacağı bu tesis, çölyak hastalarına bir yaşam kaynağı olur” dedi.

Çölyak hastalığının çok fazla bilinmediğine dikkat çeken Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altaylı da, “Henüz teşhisi konulmayan Bursa’da yaklaşık 34 bin, Türkiye’de ise yaklaşık 800 bin çölyak hastası olduğu tahmin ediliyor” diye konuştu. Projenin, Türkiye’de rol model olacağını belirten Altaylı, “İnanıyorum ki bu tesis faaliyete geçtiğinde, Türkiye’ye örnek olacak. Glütensiz beslenme kültürü, sağlıklı beslenme algısıyla çölyaklılara dikkat edilmeden üretimler yapılıyor. Bu da çölyaklıları ciddi tehdit ediyor. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için bu tesiste, yüzde 100 glütensiz üretim yapılacak. Kıymetli bakliyat unları var ama bunların ekonomik maliyetleri yüksek. Bu yüzden herkes, bu ürünlere erişemeyebiliyor. Biz, bu tesisle birlikte dengeyi kuracağız. Bursalılar bu anlamda şanslı. Biz de bu şansı iyi değerlendirip, üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek istiyoruz. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte maksimum seviyede üretip, yüzde 100 glütensiz ürünleri erişebildiğimiz her yere ulaştırmak istiyoruz. Çölyaklılar gülümseyin, Nilüferdeyiz. Her şey daha güzel olacak” diye konuştu.

Protokol töreninde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altaylı, glütensiz ürünlerden yapılan pasta da kesti.