Nilüfer Belediyesi çiftçilere budama teknikleriyle ilgili eğitim düzenledi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Cihangir Korkmaz, çiftçilere genel budama tekniklerini ve budamada yapılan hataları anlattı.

Nilüfer Belediyesi çiftçilere budama teknikleriyle ilgili eğitim düzenledi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Cihangir Korkmaz, çiftçilere genel budama tekniklerini ve budamada yapılan hataları anlattı.

Nilüfer Belediyesi kırsalda bulunan çiftçilere ve kent içinde bahçe ve balkon tarımı ile uğraşan vatandaşlara verdiği eğitimleri sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğiyle bu kez, Ayvaköy Mahallesi’nde çiftçilere budama eğitimi verdi.

Bu yıl 11.’si düzenlenen çiftçi eğitiminde Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Cihangir Korkmaz genel olarak yörede yetişen meyvelerin budaması hakkında bilgiler verdi. Budama teknikleri eğitiminde kiraz, erik, nektarin, şeftali, incir, zeytin gibi meyvelerin budamasının nasıl olması gerektiği, dikildiği andan yetiştiği zamana kadar neler yapılması gerektiği ele alındı.

Doğru budama teknikleriyle ağaçtan daha erken yaşta meyve alınabileceğine değinen Dr. Cihangir Korkmaz, “Artık kirazı diktikten sonraki 6,8 ve 10. yaşında meyve alacağım gibi bir kavram dünyada geçerli değil, 2 ve 3. yaşından itibaren insanlar meyve toplar hale geliyor. Hatta fidancılar dallı fidan olarak size sunuyorlar. Dallı fidanı dikip ertesi yıl meyve almaya başlıyorsunuz. Daha avantajlı daha hızlı üretime geçebilmek için bu uygulamaları yapabiliyorsunuz. Bu da bize budamanın önemini gösteriyor” ifadelerini kullandı.