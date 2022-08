Bursa’nın Nilüfer Belediyesinin Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde binlerce kedi ve köpek yeni yuvalarına kavuşurken, yüzlercesi de yeni ailelerini bekliyor.

Nilüfer Belediyesinin 2003 yılında hayata geçirdiği Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, can dostlara kucak açmaya devam ediyor. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, bünyesinde bulunan ameliyathane, röntgen ve muayene odaları, laboratuvar, doğum locaları, kuduz müşahede ve karantina bölümleri, kedi ve yavru bölümleri, kedi yeni doğan üniteleri, kaloriferli kafes bölümleri ve sahiplendirme bölümleriyle hizmet veriyor. 7 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu merkezde sokak hayvanları için poliklinik ve veteriner hekimlik hizmetlerinin yanı sıra bakım, beslenme ve barınma ihtiyaçları da karşılanıyor. Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde can dostların bulunduğu alanlar her gün temizlenerek, hijyenik ortamda yaşam sürmeleri sağlanıyor. Merkeze gelen hayvanlar genel sağlık kontrollerinden sonra kısırlaştırılıp, ardından bazıları sahiplendiriliyor, bazıları da doğal yaşam alanlarına geri salınıyor.

“Dezavantajlı gruplar var”

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, “Tesisimize annesi ile birlikte gelen yavru hayvanlarımız oluyor. Sokaklarda bu yavruların yaşama şansları olmuyor. Onları her vatandaşımız gelip sahiplenebiliyor. Sokakta yaşayan hayvanlar var, bunları misafir ediyoruz ama bunun dışında daha önce para ile sahiplenilmiş ırk kediler, köpekler tesisimize bırakılıyor ya da sokağa bırakılıyor. O ırkların gerçekten sokakta yaşama şansları hiç yok. Onlar dezavantajlı bir grup. Sahiplenilmezlerse sağlıklı hayatlarını tamamlayamayacaklar. Onların sahiplenilmesi çok önemlidir” dedi.

Son bir yılda 2 bine yakın hayvan sahiplendirildiğine dikkat çeken Çetiner, “Hayvan sahiplenecek kişilerle konuşuyoruz. Çeşitli sorular soruyoruz ve sahip çıkacaklarına dair form dolduruyoruz. Zaten sahiplendirilen dostlarımıza çip taktırıp, sahiplendiklerini belgelendirmeleri ve karne çıkartmaları gerekiyor. 2022 yılının sonuna kadar sahiplendirilen tüm hayvanların çiplenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.