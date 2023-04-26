Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hazırladıkları gösterilerle kutladı.

Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sergiledikleri gösterilerle coşku içinde kutladı. Anne-babaların da çocuklar kadar heyecanlı olduğu etkinlikte gösteriler beğeni topladı. 6 sınıftan 92 çocuk şarkılar ve şiirler eşliğinde bayram coşkusunu yaşarken, performanslarıyla alkış aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin “2023 İkinci Yüzyıl İçin Tasarım Yılı’ temasından yola çıkarak hayallerindeki yaşam alanlarını yansıtan maketler yapan çocuklar, sergiledikleri bu çalışmalarla da beğeni topladı.

Miniklerin bayram coşkusuna Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de ortak oldu. Çocukların bayramını kutlayan Başkan Turgay Erdem “Sevgili çocuklar, çok sevdiğimiz ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün siz değerli çocuklara armağan ettiği bu bayram kutlu olsun. Atamızın emanetini hep birlikte koruyacağız. Sizlere güveniyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz” dedi.