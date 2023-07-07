Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle TÜVTÜRK tarafından faaliyete geçirilen Alaaddinbey Mahallesi’ndeki araç muayene istasyonu, Bursalılara rahat nefes aldırdı.

İstasyonun faaliyete geçmesiyle Nilüfer ve çevresindeki ilçelerde oturanlar, araç muayenesi için başka ilçelere gitmekten kurtuldu. Nilüfer Belediyesi TÜVTÜRK ile yaptığı iş birliğiyle araç sahiplerinin işini kolaylaştırdı. Daha önce araç muayenesi için en yakın ilçe olarak Kestel, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Gemlik, İnegöl, Orhangazi gibi ilçelere gitmek zorunda kalan vatandaşlar artık araçlarının muayenesini Nilüfer’de yaptırabilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin Alaaddinbey Mahallesi’nde 10 dönüm arsa üzerinde yap-işlet-devret modeliyle 30 yıllığına kiraya verdiği alanda TÜVTÜRK, Nilüfer Araç Muayene İstasyonunu hizmete soktu. Alaaddinbey Mahallesi’ndeki yeni istasyon, Bursa’nın 7. istasyonu, kent merkezinde de Kestel’den sonra ikinci istasyonu olarak faaliyete geçti.

Nilüfer Araç Muayene İstasyonu, 4 kanalıyla binek otomobillerin yanı sıra ağırlığı 5 tona kadar olan ticari araçlar için de hizmet veriyor. İstasyonda araç sahipleri araç muayene hizmetinin yanı sıra egzoz gazı emisyon ölçümlerini de yaptırabiliyor.

Konunun uzun yıllardır Bursalılar için bir sıkıntı kaynağı olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak, kent merkezinde yeni bir istasyon oluşturulmasına katkıda bulunduklarını söyledi. Vatandaşların araçlarının muayenesini artık kentin merkezinde daha kolay yaptırabileceklerini söyleyen Başkan Erdem, "Kentteki araç sayısı giderek artıyor, buna paralel olarak muayene istasyonu ihtiyacı da son yıllarda çok artmıştı. Vatandaşlarımızın bu konuda mağdur olmaması için biz de katkıda bulunduk ve TÜVTÜRK ile yeni istasyon için iş birliği yaptık. Bu hizmette bizim de bir katkımız olsun istedik. İstasyonun açıldığı ilk günden itibaren ilgi görmesi yerinde bir karar aldığımızı da ortaya koyuyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.