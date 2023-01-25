Her yıl bir farklı bir tema ile hareket eden Nilüfer Belediyesi gıda,tarım ve iklim farkındalığının ardından 2023 yılının temasını "İkinci Yüzyıl için Tasarım" olarak belirledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Mimari, planlama, ürün tasarımı ya da sanatsal bir üretim biçimini değil, süreç ve sistem tasarımını öngörüyoruz. Yeni yüzyılda yeni fikrileri ortaya atma zamanı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Her yıl bir farklı bir tema ile hareket eden Nilüfer Belediyesi gıda,tarım ve iklim farkındalığının ardından 2023 yılının temasını "İkinci Yüzyıl için Tasarım" olarak belirledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Mimari, planlama, ürün tasarımı ya da sanatsal bir üretim biçimini değil, süreç ve sistem tasarımını öngörüyoruz. Yeni yüzyılda yeni fikrileri ortaya atma zamanı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Halkevi bünyesinde hayata geçirilen Tasarım Atölyesi’nde yeni temayla ilgili basın toplantısı yaptı.

Erdem, Tarım Yılı ile başlayıp, Gıda Yılı ve İklim Yılı temalarıyla devam eden çalışmaların ne kadar isabetli olduğunu, gelinen daha iyi anladıklarını ifade ederek, "Bugün herkes tarımsal üretimin, sağlıklı gıdaya erişimin ve iklim krizinin önemini görüyor. Bizim amacımız da bu farkındalığı yaşatmaktı zaten. 2023 yılında ise, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmiş bulunuyoruz. Bu özel yılda biz de Cumhuriyetimizin tasarımcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce tasarladığı değişmez temel ilkeleri yeni nesil beklentilerle harmanlayarak, farklı bir tasarım anlayışını geliştirmek üzere yola çıktık. Bu nedenle 2023’ün temasını “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım” olarak belirledik. "Birlikte tasarlamak" en önemli anahtarlarımızdan biri ve biz de 2023’te Nilüfer’in geleceğini Nilüferlilerle birlikte tasarlamak istiyoruz. Bu yıl biz Nilüfer’i sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak dayanıklı hale getirmek için ‘tasarım’ konusunu farklı boyutlarıyla ele almaya hazırlanıyoruz. Tasarım derken sadece mimari, planlama, ürün tasarımı ya da sanatsal bir üretim biçimini değil, süreç ve sistem tasarımını öngörüyoruz. Bu nedenle, 2023’te doğa ile kentsel sistemleri bütünleştiren, süreci tasarlarken yeni nesil ekonomiler ve beklentileri dikkate alan stratejiler geliştirip, çözümler tasarlamak için çalışacağız" dedi.

Farklı bakış açısıyla mutlaka gençlerin katılımıyla süreç ve sistemler tasarlayacaklarını vurgulayan Turgay Erdem, "Şu an içinde bulunduğumuz Nilüfer Tasarım Atölyesi, bizim İkinci Yüzyıl İçin Tasarım teması çerçevesinde yapacağımız çalışmaların kuluçka merkezi olarak çalışmalara başladı. Bu toplantıyla birlikte Nilüfer Tasarım Atölyesi’nin açılışını da yapmış oluyoruz. Burada tasarımcılar ile Nilüferlileri katılımcı ve kapsayıcı ortamlarda biraraya getirerek, yenilikçi ve farklı yöntemlerle Nilüfer’in geleceğini birlikte tasarlayıp, sorunların çözümünde ortak hareket etmek istiyoruz.

Ve bütün Nilüferlileri de tasarım atölyemize gelerek bu sürece katılmaya çağırıyoruz. Günümüzde kullanılmayan Pancar Deposu da yeni bir hikaye ve tasarımla çok işlevli bir tasarım atölyesine dönüştürülüyor. Atölye, 2023 yılı içinde kültür, sanat, spor, tarım gibi tasarımın her alanında faaliyetlerle bir cazibe merkezi haline gelecek. Bütün bir yıl boyunca kimi zaman okullarda, sokakta, kimi zaman köylerde, tarlada, hasatta çalışmalar yapacağız. Köyleri kırsal kalkınma ağının bir parçası yapacak Nilüfer Yeşil Kuşak Projesi’ne Nilüferliler ile birlikte yön verecek, kentin kıyı köşesini birlikte tasarlayacağız. İkinci Yüzyıl İçin Tasarım Yılı’nda yapacağımız çalışmalarda bize, kendi alanında çok değerli bir isim olan şehir plancısı Faruk Göksu danışmanlık yapacak" diye konuştu.

Yeni yüzyılda yeni fikrileri ortaya atma zamanı olduğunu kaydeden Başkan Erdem ,"Amacımız ve hedefimiz gençlerle birlikte yapmak. Geleceğimizi onlar şekillendirecek. Onlarla yol alacağız. Bugün burayı tasarım merkezi olarak hayata geçirdik. Konakta Pancar deposunu da geçen dönem satın almıştık. İhaleye çıkartıp tasarımla ilgili, gençlerin birarada olabilecekleri geleceklerini tasarlayacakları mekana dönüştüreceğiz. Yeni nesil Nilüfer olarak yola çıktık. Önemsediğimiz cocuklarımız, gençlerimiz, dezavantajlı gruplar ve engelliler. Tarım Gıda İklim Yılı derken, o yıl içinde tamamlanan çalışma olarak görmedik. Sürekli çalışma programı içine aldık. Tasarım da sadece bu yıla özgü olmayacak süreklilik arzedecek" şeklinde konuştu.

Belediyenin önerdiği 10 projenin başlangıç olduğunu belirten Şehir Plancısı Faruk Göksu, "Atölye katılımcı ve kapsayıcı olacak. Kentin her noktasına dokunacağız. Gençlerle birlikte tasarlayacağız" ifadelerini kullandı