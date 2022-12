Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2023 yılının Cumhuriyet yılı olacağını ve bu temada çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, 2021 yılında Nilüfer’e 35 bin kişinin taşındığını belirten Erdem, belediye bütçesinin de geçen yıla aranla 3 kat artışla 1 milyar 870 milyon liraya bağlandığını kaydetti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2023 yılının Cumhuriyet yılı olacağını ve bu temada çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, 2021 yılında Nilüfer’e 35 bin kişinin taşındığını belirten Erdem, belediye bütçesinin de geçen yıla aranla 3 kat artışla 1 milyar 870 milyon liraya bağlandığını kaydetti.

2022 İklim Yılı’nda çevreci projeler hız kazandı. İklim krizine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem , “2022 yılı iklim yılı ilan etmiştik. Sadece Türkiye’de Bursa’da değil, dünyayı etkisi altına alan iklim krizi ile karşı karşıya kaldık. Bu iklim değişikliğinin getirmiş olduğu sorunlarla ileriki yıllarda daha fazla karşılaşacağımızı bütün uzmanlar söylüyorlar. Bizde buna dikkat çekmek için çalışmalarımızı buna göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Sıcaklık 1 buçuk derece daha artarsa 2050 yılına kadar böyle bir tehdidin olduğunu uzmanlar da söylüyorlar. O zaman hem kuraklık, hem gıda krizi karşı karşıya kalacağız. Başka felaketlerin de olabileceği konusunda uzmanlar uyarılarını yapıyorlar. Şimdiden ne yaparsak, bugünden nasıl önlem alabiliyorsak, bundan sonraki yıllarda geleceğimizi daha iyi kurgularız diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Karbon ayak izini yüzde 40 düşürmeyi hedeflediklerini ve bu konuyla ilgili projeler geliştirdiklerini ifade eden Erdem, “Bununla ilgili birçok çalışmalar yaptık. Başkanlar sözleşmesine imza atan bir belediyeyiz. Karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sözleşme gereği yapılması gereken hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Fosil yakıtların daha az kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Elektrikle ilgili alternatif enerji sistemlerine yönelimi arttırmaya çalışıyoruz. Binalarımızın üzerinde güneş enerjisi santralleri kurmak girişimlerimiz devam ediyor. Güngören Mahallesi’nde 1 kilowatt’lık güneş tarlası yapıyoruz. Onunla ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. Yeni yeşil alanlar arttırılabilir. Gençler, çocuklar, yaşlılara olan hizmetlerimiz bu çerçeve içinde yönlendirerek yapıyoruz. Bu sadece bir yıl olarak değil, 2030 yılına kadar verdiğimiz tahaattütler var. Karbon ayak izini yüzde 40 oranında düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

7’den 70’e hizmet Nilüfer’de

Genç yaşlı demeden toplumun her kesimine hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Erdem, “Yeni nesil Nilüfer diye başladığımız çalışmalar çerçevesinde çocuklara, gençlere, dezavantajlı gruplara, kadınlara ciddi anlamda projeler yaptık. Çocuklarla kodlama atölyeleri açıyoruz. Gençler için Gençlik Evleri, kütüphaneleri arttırmaya çalışıyoruz. Görükle’de yeni bir kütüphanemiz var. Burayı 1-2 aya kadar hizmete açacağız. Böylece üniversite öğrencileri de günün her saati oradan faydalanacaklar. Sporla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Engelli merkezimiz var, çok güzel ‘Bizim Ev’ adını verdiğimiz görme ve fiziksel engellilerin ve dezavantajlı grupların faaliyetlerini yaptıkları bir yer oldu. Yaşlılarımız için iki tane huzurevimiz var. Onun birini yeni açtık. Alzheimer Konuk Evi’mizdeki misafirlerimizi ağırlıyoruz. Pandemi de biraz kapalı kaldı ama bugün itibariyle Alzheimer’da yatılı olarak da kalan 20 üzerinde misafirimiz var. Huzurevimizdeki yaşlı sayısını da arttırıyoruz. Orada hala boşluklar var ama konuk olmayan isteyenlere kapımız açık. Toplumun her kesimine ulaşarak hizmetlerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Nilüfer’in nüfusu 2021’de 35 bin arttı

Bursa’da en çok göç alan ilçe olduklarını belirten Erdem, “Bizim bir taraftan şansımız, bir taraftan da şansızlığımız var. Hem sanayi bölgeleri ile çevrilmiş hem de yeşil alanları, yürüyüş yolları ile insanların tercih ettiği bir ilçeyiz. Yeni imar planları ile de gelişen ve dönüşen bir şehir imajımız da var. Çok hızlı büyüyoruz. Geçen yıl 35 bin civarında nüfus artışı oldu. Bu yılki sayıyı merak ediyoruz. Şehrin içinden daha çok göç alıyoruz. Yüzde 70 civarında kent içi nüfusu Nilüfer’e geliyor. Yeni yerleşim alanları açtık. Kayapa, Balkan Mahallesi, Eko Kenti adını vermiş olduğumuz Görükle’deki meranın olduğu alanın da planı bitti. Şimdi tapu çalışmalarına başlayacağız. Dolayısıyla yeni alanlar bizim için biraz sıkıntılı alanlar. Yapısal inşaatlar devam ederken, bir yandan insanlar orada bitmiş olan yerlerde oturmaya çalışıyorlar. Altyapı, üst yapı hizmetleri, sosyal donatı alanları, okul, sağlık gibi şeylere de ihtiyaç hasıl oluyor. Bu alanlara da bundan sonraki yıllarda daha çok hizmet götürme programları yapacağız” ifadelerinde bulundu.

2023’ün bütçesi 1 milyar 870 milyon

Ekonomik sıkıntılara değinen Erdem, 1 milyar 870 milyon lira olarak açıklanan 2023 yılı bütçesinin, 2022 yılındaki 609 milyon liralık bütçe ile arasındaki farka dikkat çekti. Üstesinden geleceğiz diyen Başkan Erdem, “Bizim 362 parkımız var. Bu parkların 117 tanesinde yürüyüş ve spor alanları mevcut. Bunu daha fazlalaştırarak ve geliştirerek arttırmaya çalışıyoruz. Her yıl 15 park yapıp, 15’ini de yenileyerek programlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. İşimiz kolay değil, biz yine de insanları güldürmek için uğraşıyoruz. Elbette sıkıntılar var. İnsanların ihtiyaçlarını anında gideremiyorsunuz. Ekonominin de bu kadar daraldığı bir yerde elbette zorluklar var. Geçtiğimiz yıl bütçemizi 3 defa revize etmek zorunda kaldık. Geçen yıl bütçemiz 609 milyondu, 2023’ün bütçesi 1 milyar 870 milyon oldu. Aradaki farkı görüyorsunuz. Hizmetleri yaparken bunları da göz ardı edilemez. Bu durum bizim gibi bütün belediyeleri de zorluyor. Bunun üstesinden geleceğiz” dedi.

Market ve kantin denetimleri devam ediyor

Market denetimlerinin yanı sıra okullardaki kantinlerin de denetlendiğini ifade eden Erdem, “Etiketlerdeki yükselmeler kamuoyunda çok sık dillendirilen bir konu. Biz 5 bine yakın iş yerini denetledik. Ayrıca okul kantinlerini de denetliyoruz. Hatta arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde yaptığımız denetimlerde bazı olumsuzluklarla karşılaştığını belirttiler. Çocuklarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için gittiği kantinlerdeki gıdaların sıkı bir şekilde denetlenmesi lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara en sağlıklı gıdaları yedirmekle sorumluyuz. Gerekli ceza işlemlerini yapıyoruz, raporlarımız da var. Gerekirse kamuoyuna bununla ilgili tekrar bir açıklama yaparız” dedi.

“Sokak hayvanları Türkiye’nin meselesi”

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen sokak hayvanları konusu hakkında konuşan Erdem, “Bu sadece yerel yönetimlerin değil, Türkiye’nin meselesi” ifadelerini kullandı. Erdem, “Sokak hayvanları ile ilgili Doğal Hayat Alanı projemiz devam ediyor. Altyapı çalışmalarını tamamladık, duvarlarını ördük. Cinslerine göre hayvanların yaşayacağı alanların tel örgülerini çektik. Tedavi ve bakım için gelecek olan hayvanların da bakımını sağlayacak merkezimizi birkaç ay içerisinde tamamlayacağız. Bu konu genel anlamda bütün Türkiye’nin meselesi. Biz de vatandaş memnuniyet anketi yaptığımızda birinci sırada sokak hayvanları çıkıyor. Bu sadece yerel yönetimlerin başa çıkacağı bir mesele değil. Yerel yönetimlerin sorumluluğu sadece barınak yapıp, tedaviye muhtaç hayvanları veya kısırlaştırması yapılmamış hayvanların bakımını yapıp tekrar alındığı yere bırakmakla sorumlu. Hayvan severler ile hayvanlardan rahatsızlık duyanlar arasında sıkıntılar var. İlçemizde çok fazla hayvan sever var. Hayvanların beslenmelerini gerçekleştiriyorlar. Besleme odağı olunca orada hayvanlar da birikiyor, toplu hareket ediyor. Onlarında içgüdüleri var. Bazen insanları tedirgin ediyorlar. Saldırdıkları da oluyor. Bize birkaç defa bununla ilgili hadise geldi. Bu sorunu ülke çapında yapılacak kısırlaştırma ve sahiplendirme hareketiyle sonuçlandırabiliriz. Dişi ve erkek bir çift hayvanın 5 yılda 4 bin sokak hayvanı ürüyor. Bu çok ciddi bir tehdit. Biz bu hayvanları bir müdahalede bulunmazsak, kısırlaştırmazsak yarın daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalacağız. Şimdiden tedbir alınması en doğrusu. Tedbir alan belediyelerimiz var. Ben bütün ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin de içinde olduğu bir organizasyonla bu işin çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sokak hayvanlarını bizim bölgemize bırakan belediyelerin olduğunu da tespit ettik” şeklinde konuştu.