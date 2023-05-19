Nilüfer’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan çelenk sunma töreni ile başladı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basışı Türk kurtuluş mücadelesinin de başlangıcıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Nilüfer’de çelenk sunma töreni ile başladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, CHP İl Başkanı Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mustafa Bozbey, siyasi parti ve STK temsilcilerinin katıldığı tören, Cumhuriyet Meydanı Atatürk heykeli önünde yapıldı.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini içeren konuşmalara geçildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 104 yıl önce Samsun’da başlayan heyecanın bugün de yaşandığını ifade ederek, “İçimizde aynı umut ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz. Yorgunluğa geçit vermiyoruz. Biliyorsunuz 19 Mayıs, aslında bizim hikâyemizin başladığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adımdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basışı Türk kurtuluş mücadelesinin de başlangıcıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu anlamlı günün gençliğe armağan edilmesi, geleceğin de gençliğin cesaretine emanet edilmesi demektir. Bizler 19 Mayıs 1919’un 104. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Onların mücadele ruhu ve cesaretinin hepimize örnek olmasını dileyerek, bütün ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Vatandaşları “İkinci Yüzyıla Yürüyoruz” sloganıyla düzenlenen gençlik yürüyüşüne davet eden Başkan Erdem, trafik kazasında hayatını kaybeden organizasyon çalışanlarını da unutmadı. Başkan Turgay Erdem, “Dün gece bizim konser organizasyonumuz için gelen 4 genç arkadaşımız feci bir trafik kazası geçirdi. Kazada 3 gencimizi kaybettik, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı gencimize şifa diliyorum. Biz bu akşam yapılacak konseri iptal etmeyi de düşündük ancak bu ulusal bir bayram ve gençlerimizi bu kutlamadan mahrum bırakmak istemedik” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da ikinci yüzyılda da aynı coşkuyla bayram kutlanması dileğinde bulunarak, “Ulu Önder kurtuluş mücadelesinde hiçbir zaman inancını kaybetmemiş. Kararlı şekilde bir yıl büyük taarruz için hazırlanarak zafere ulaşmış. Bizler de 28 Mayıs’ta gereğini yaparak ülkemizi aydınlık yarınlara taşımalıyız” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu da günün önemine değinerek, “Büyük Atatürk Samsun’a çıkarken ülke perişan haldeydi. O inançla Anadolu’yu karış karış gezdi ve örgütledi. Umutsuz durumdan tarih yazmış. Bizler de bugün aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştırmak için gereken adımları atmalıyız” şeklinde konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geldikleri gibi gidecekler” sözünü hatırlatarak, “Ulu önder güçlü bir örgütlenmeyle bu savaşı kazandı. Sözümüz belli geldikleri gibi gidecekler” diye konuştu. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Türkiye için önemini vurgulayarak, inancın ve umudun ulusu zafere taşımasına dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mustafa Bozbey ise, “Bandırma Vapuru İstanbul’dan 16 Mayıs’ta yola çıktı. Biz 14 Mayıs’ı geçirdik. Bizim için önemli olan

28 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağının sonucunu almaktır. Şu anda bunun mücadelesi yapılmaktadır. Herkes bunun farkında olmalıdır. Bu bayramı Atatürk, gençlere armağan etmiş. Gençler de 28 Mayıs’ta bu ülkenin geleceğine karar verecektir. Ya bu ülke Türkiye Cumhuriyeti olarak devam edecek ya da gerisini düşünmek istemiyorum.

Bu Cumhuriyet’e inanan herkes 28 Mayıs’ta sandığa giderek sorumluluğunu yerine getirmelidir” dedi.