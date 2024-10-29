Nilüfer’de Cumhuriyet’in ilanının 101’inci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Yoğun bir katılımın olduğu törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Cumhuriyet, inançla ve aydınlık bir gelecek umuduyla kuruldu. Bu büyük kazanıma, biz de dört elle sarılıyoruz, sarılmaya da devam edeceğiz” dedi

Türkiye tarihinin dönüm noktası olan Cumhuriyet’in 101’inci yılı Nilüfer’de coşkuyla kutlanıyor. Gün boyu sürecek programlar, Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunma törenleri ile başladı. Coşku dolu geçen programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Nilüfer Belediyesi önceki dönem Başkanı Turgay Erdem, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sözlerine Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünü kutlayarak başladı. Başkan Şadi Özdemir, Cumhuriyet coşkusunu yaşarken geçtiğimiz hafta Ankara’da terör saldırısının yaşandığını hatırlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Dört elle sarılıyoruz”

Cumhuriyet’in inançla ve aydınlık bir gelecek umuduyla kurulduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir şöyle konuştu: “Bu büyük kazanıma, biz de dört elle sarılıyoruz, sarılmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, tarih boyunca vatan için can vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün burada, özgürce, gururla Cumhuriyetimizi kutlayabiliyoruz. Devrimlere inancımızı bir kez daha haykırıyoruz. Bizler bu ülkede ‘bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine’ yaşama hasretimizi bir kez daha dile getiriyoruz.”

“Salonlarda değil alanlardayız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın Cumhuriyet değerlerine, ülkesine ve bayrağına yürekten bağlı insanların kenti olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 kere Bursa’yı ziyaret ettiğini dile getiren Bozbey, “Her geldiğinde farklı değerlerini ortaya çıkararak, Bursa’nın gelişmesine ve çağdaşlaşmasına önemli katkılar sağlamıştır. Burada her bir yurttaşımız ve insanımız Cumhuriyet’in anlamını derinden hissetmekte ve yaşamaktadır” dedi.

Bozbey, Nilüfer’de yıllarca Cumhuriyet kenti olmanın gururunu hep beraber yaşadıklarının altını çizerek, “2006 yılında ‘Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamayı salonlarda değil alanlarda yapacağız’ diyerek yola çıktık. O gün bugündür alanlarda kutluyoruz” diye konuştu.

“Çok çalışacağız”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, sahip olduğumuz her şeyi Cumhuriyet’e borçlu olduğumuzu vurgulayarak, “Dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve isimsiz on binlerce, yüz binlerce kahramanımızı ve şehidimizi hatırlamak ve bunları kalplerimizin, damarlarımızın ve zihnimizin içine yazmalıyız” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, Cumhuriyet’in ilelebet yaşaması için Atatürk’ün çok büyük çalışmalar yaptığının altını çizerek, “Şimdi bizlere düşen aynı kararlılık ve inançla, aynı çalışkanlıkla ve üretkenlikle, bu Cumhuriyet’i bizden sonraki nesillere bırakmak. Bu yüzden çok çalışacağız” diye konuştu.