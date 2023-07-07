Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem tamamlandı. İlk dönemi tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları’nın ilk dönemi sona erdi. 19 Haziran’da başlayan yüzme, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında Yaz Spor Okulları’na katılan bine yakın çocuk sertifika heyecanı yaşadı. İki haftalık süre içinde ilgi duydukları spor branşında eğitim alan öğrenciler bir dönemi başarıyla tamamladı.

Yaz Spor Okulları’nda en büyük ilgi yüzme branşına gösterildi. Çalı Yüzme Havuzu ve Konak Olimpik Yüzme Tesisleri’nde iki hafta boyunca toplam 500 öğrenci yüzme eğitimi aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Nilüfer Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüzme Branş Sorumlusu Fehmi Gökçen’den sertifikalarını alan öğrencilerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

Futbol, voleybol ve basketbol branşlarında da ilk dönem tamamlandı.

Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri’nde futbol eğitimine katılan 50 öğrenci ile aynı tesiste voleybol eğitimine katılan 200 öğrenci, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde basketbol eğitimine katılan 55 öğrenci de dönemi tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem 10 Temmuz’da başlayacak.