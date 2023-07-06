Nilüfer Belediyesi, Temmuz ayı boyunca her akşam farklı bir mahallede konser düzenleyecek. Ücretsiz konserlerde vatandaşlar yaz akşamlarının keyfini birlikte çıkaracak.

Nilüfer Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşları mahallelerinde müzikle buluşturuyor. Nilüfer Yaz Konserleri, 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Ücretsiz konserler her akşam saat 21.00’de Nilüfer’in farklı bir mahallesinde olacak. Böylece vatandaşlar kendi mahallelerinde yaz akşamları müzik keyfi yaşayacak. İlk konseri, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası 10 Temmuz Pazartesi akşamı Yolçatı Mahallesi’nde, Şehit Coşkun Çalı Ortaokulu önünde verecek.

11 Temmuz Salı akşamında da Barış Mahallesi’ndeki Dalyan Park’ta konser düzenlenecek. Burada önce Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri yapacak, ardından da Roman Orkestrası sahne alacak.

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu da, 12 Temmuz Çarşamba akşamı Ürünlü Mahallesi meydanında, 13 Temmuz Perşembe akşamı Kızılcıklı Mahallesi pazar yerinde ve 14 Temmuz Cuma akşamı Badırga Mahallesi meydanında konser verecek.

Nilüfer Yaz Konserleri’nde Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da konserler verecek. Türk Sanat Müziği Korosu 17 Temmuz Pazartesi akşamı Gölyazı Ağlayan Çınar önünde, 19 Temmuz Çarşamba günü Ataevler Mahallesi yeni pazar alanında, 20 Temmuz Perşembe günü de Ertuğrul Mahallesi’ndeki Altınşehir Koleji’nin yanındaki boş alanda sanatseverlere müzik keyfi yaşatacak.

Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Roman Orkestrası ayrıca 18 Temmuz Salı günü Kültür Mahallesi pazar alanında, 21 Temmuz Cuma akşamı Konak Mahallesi pazar alanında vatandaşlara güzel bir yaz akşamı yaşatacak.