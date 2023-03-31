Nilüfer Belediyesi’nin Yaylacık Mahallesi’nde 100 hektarlık alanda yaptığı imar planı çalışmaları tamamlandı. 7 yıllık bekleyişleri mutlulukla sona eren bölge halkı, tapularını Başkan Turgay Erdem’in elinden aldı.

Nilüfer Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen bölgelerin planlı gelişimi için yaptığı imar planı çalışmalarını, Yaylacık Mahallesi’nde de tamamladı. Yaylacık meydanında düzenlenen törenle, 888 hak sahibine tapuları verildi. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, idari müdürler, muhtarlar ve bölge halkı katıldı.

Bölgedeki 7 yıllık bekleyişi çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Biliyorsunuz bu bölgedeki şuyulandırma çalışması aslında 2016 yılında tamamlanmıştı. Ancak Maliye Hazinesi’nin açmış olduğu dava sonucu uygulama iptal olmuş ve yeniden uygulama yapma zorunluluğu doğmuştu. Bu arada arazi düzenlemeleri hakkındaki yönetmeliklerde değişiklik oldu ve bütün bunlar sürecin uzamasına neden oldu.

Gecikmeli de olsa 1/1000 ölçekli Yaylacık İmar Planı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra Nilüfer Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilerek imarlı tapular çıkarıldı. Bu çalışmayla Yaylacık İmar Planı dahilindeki, 100 hektar alandaki tapuların, imarlı resmi tapular haline gelmesi sağlandı. 473 adet kadastro parseli uygulamaya girdi ve 460 adet imarlı tapu tescil edildi. Bu uygulama ile imar planı dahilindeki ayrık nizam 2 kat 0,40 emsal, ayrık nizam 3 kat 0,60 emsal ve Kayapa ana asfaltı üzerindeki parsellerde de ticari imarlı 0,80 emsal bölgedeki parsellerimizi ruhsat alınabilir ve inşaat yapılabilir duruma getirdik” dedi.

Yapılan çalışmanın Yaylacık’ın gelişimine büyük katkı yapacağını kaydeden Başkan Erdem, “Ayrıca mahallemizdeki imar planı içerisinde bulunan yollar, park alanları, okul alanları, belediye hizmet alanları ve benzeri kamusal alanların mülkiyet problemi giderilerek, hizmetlerin de önü açılmış oldu. Biliyorsunuz pandemi ve depremin ardından insanlar daha çok kent yaşamından uzaklaşıp doğa ile temas halinde yaşamayı tercih ediyorlar. Yaylacık mahallesi de bu anlamda tercih edilen cazip bölgelerden biri olacaktır. Yapılan çalışma ve tapularınız herkese hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Törende konuşan Yaylacık Mahalle Muhtarı Naci Kurçin de Nilüfer Belediyesi’ne bölgeye yaptığı hizmetler ve imar planı çalışması için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem, hak sahiplerine tapularını dağıttı.