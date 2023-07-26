Nilüfer Belediyesi’nin “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’nde sahne alacak ilk isimler Başkan Turgay Erdem’in katıldığı basın toplantısıyla açıklandı. Bu yıl yedincisi organize edilen Nilüfer Müzik Festivali’nde, Duman, Hayko Cepkin Hey! Douglas başta olmak üzere birçok sanatçı ve grup müzik tutkunlarına eşsiz bir festival deneyimi yaşatacak.

Nilüfer Belediyesi’nin “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’nde geri sayım başladı. Müzik dünyasının önde gelen isimlerini bu yıl 1-2-3 Eylül tarihlerinde Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda müzik tutkunları ile buluşturacak olan festivalin detayları ve sahne alacak isimler açıklandı. İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası’nda gerçekleşen basın lansmanında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye’de bir kamu kurumu tarafından düzenlenen en büyük festivali gerçekleştirdiklerini ve bu organizasyonun başka festivaller için de esin kaynağı olduğunu söyledi.

Nilüfer Müzik Festivali’nde bugüne dek 42 ülkeden 173 performans ağırladıklarını kaydeden Başkan Erdem, “300 bin katılımcı ve 30 bin çadırlı misafirimizin konuk olduğu festivalimiz, çeşitli ödüllere de layık görüldü. Festivalimizin mottosu ‘Kafanı Değiştir Dünya Değişsin!’ Ama burada sadece eğlenmekten bahsetmiyoruz. Festivalin simgesi olan geyik bir yandan hepimizi eğlenceye davet ederken, bir yandan da geleceğe daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğumuzu kulaklarımıza fısıldıyor. O nedenle her yıl iklim yılı, tarım yılı, gıda yılı gibi temalar çerçevesinde etkinliklerle festivali daha da zenginleştiriyoruz. Kâr amacı gütmeyen, sanatı ve sanatçıyı koruyan bir festival nasıl olur gibi sorulara kafa yorarak çıtayı daha da yükselttiğimiz bir festival hazırladık. Dostluktan yana, müzikten yana, çevreden yana, özgürlükten yana herkesin mutlulukla ayrılacağı bir etkinlik planladık. Ve şimdi herkesi; şehir hayatının stresini, ekonomik krizin yorgunluğunu, kısıtlanan özgürlüklerle büyüyen sıkıntılarımızı dışarıda bırakıp, umutla, dostlukla, müzikle tazeleneceğimiz festivalimize davet ediyoruz” dedi.

Toplantıda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan da festivalde sahne alacak bazı isimleri açıkladı. +1 sponsorluğunda organize edilen Nilüfer Müzik Festivali’nde Duman, Hayko Cepkin, Büyük Ev Ablukada, Dolu Kadehi Ters Tut, Motive, Hey! Douglas, Malt ve Soft Analog sahne alacak. Bu listeye yeni ve sürpriz sanatçıların da ekleneceği, ayrıca festival ikinci sahnesinde de akustik performanslar ve stand-up gösterilerinin yer alacağı belirtildi. Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden müzikseveri Bursa’da buluşturacak olan festival; müzik dışı etkinlikler, sürprizler ve yarışmalar ile katılımcılara bambaşka bir festival deneyimi sunacak.

Hazırlanan kamp alanında isteyenler çadır kurup konaklayabilme imkanı bulacak. 1 Eylül Cuma günü başlayacak olan organizasyonun biletleri Biletix’ten temin edilebilecek. Festival hakkında detaylı bilgiye ise, “nilufermuzikfestivali.com” adresinden ulaşılabilecek.