Nilüfer Belediyesi’nin lise öğrencilerini buluşturduğu 11. Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’na başvurular başladı. Son başvuru tarihi 2 Mart olan ve toplam 16 ödülün verileceği yarışmanın finali, 28 Nisan’da olacak.

Nilüfer Belediyesi’nin lise öğrencilerini buluşturduğu 11. Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’na başvurular başladı. Son başvuru tarihi 2 Mart olan ve toplam 16 ödülün verileceği yarışmanın finali, 28 Nisan’da olacak.

Nilüfer Belediyesi’nin gençleri müzikle buluşturmak amacıyla her yıl düzenlediği, 11. Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda süreç başladı. Mix Müzik, Akademix iş birliği ile düzenlenen yarışma için başvurular alınıyor. Bu yıl ilk defa başvurular internet üzerinden alınacak. Yarışmada yer almak isteyen öğrenciler, başvurularını www.nilufer.bel.tr/lmy adresinden yapabilir.

Son başvuru tarihi 2 Mart olan yarışmada, “En iyi orkestra”, “En iyi solist”, “En iyi beste”, “En iyi dörtlü”, “En iyi üçlü”, “En iyi ikili”, “En iyi basçı”, “En iyi gitarcı”, “En iyi klavyeci”, “En iyi davulcu”, “En iyi alternatif enstrüman” dallarında ödüller verilecek. Ayrıca 15 bin TL değerinde müzik sınıfı desteği de “Mix Müzik Özel Ödülü” adı altında verilecek. En iyi orkestra, solist ve beste branşlarında ilk üçe ödül verilecek, diğer branşlarda ise birinci olanlar ödüllendirilecek.

Bursa’nın tamamındaki liselerden öğrencilerin katılabileceği Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması, 14-15 Mart tarihlerinde Uğur Mumcu Sahnesi’nde soundcheck ile başlayacak. 16-17 Mart tarihlerinde de yine Uğur Mumcu Sahnesi’nde ön elemeler yapılacak.

Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali, 27 Nisan’da yapılacak soundcheckin ardından, 28 Nisan’da Bursa Akademik Odalar Birliği’nde gerçekleştirilecek.

Gençlere yarışmaya katılma çağrısında bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Müzik hepimize iyi gelir. Gelin müziğin tadını birlikte yaşayın” dedi.