Bursa merkezde bulunan Osmangazi İlçesine bağlı Nilüfer Köylü Pazarı, son günlerde Bursalıların vazgeçilmez uğrak noktalarından biri oldu. Her hafta sonu kurulan pazar zeytinyağı, peynir, zeytin gibi organik köy ürünlerini doğrudan tüketiciye sunarak, sağlıklı beslenme arayışında olanlara geniş bir seçenek sunuyor.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Zeytinyağları ve geleneksel yöntemlerle üretilmiş peynirler, Nilüfer Köylü Pazarında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu doğal ürünler, hem sağlık açısından hem de lezzet bakımından tüketicilerin tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Uzun zamandır bu pazarda esnaflık yaptığını belirten Mehmet Biçeri, “Köy ürünlerini doğrudan vatandaşla buluşturuyoruz. Zeytinyağları, peynirler, köy erişteleri gibi ürünler daha çok tercih ediliyor. Bursalıları devamlı organik ürünlerin bulunduğu bu pazarımıza bekliyoruz.” diye ifade etti.

Vatandaşlar ise organik ürünlere doğrudan ulaştıklarını dile getirirken ayrıca sağlıklı ürünler tüketmek için bu pazarı tercih ettiklerini belirtti.