Sanat yönetmenliğini Murat Daltaban’ın yaptığı Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni sezonda güçlü, yenilikçi, çağdaş oyunlarla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni oyunlarıyla sanatseverleri yine tiyatroya doyuracak.

Sanat yönetmenliğini Murat Daltaban’ın yaptığı Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni sezonda güçlü, yenilikçi, çağdaş oyunlarla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni oyunlarıyla sanatseverleri yine tiyatroya doyuracak.

Nilüfer Kent Tiyatrosu 2022-2023 sezonunda da sanatseveri birbirinden değerli oyunlarla buluşturacak. Haziran 2021’den itibaren, neredeyse sezonu hiç kapatmadan yaz ve kış aylarında Nâzım Hikmet Kültürevi ve Balat Atatürk Ormanı’nda yer alan Ormandaki Kulübe’de oyunlar sergileyen Nilüfer Kent Tiyatrosu yeni sezonda da yine çok beğenilecek repertuvarı ile izleyici karşısına çıkıyor.

Yeni sezonun ilk oyunu, dünyaca bilinen George Orwell’in klasik romanı 1984’ün çağdaş bir sahne uyarlaması. Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban tarafından yönetilen oyun, 9 Eylül’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni sezonda “Dünyanın Bütün İsimleri”, “Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu” ve “Dişe Diş” isimli oyunları da Ekim ve Kasım aylarında sahneleyecek. Ayrıca geçen sezonun sevilen oyunu, “Aşkın En Kısa Gecesi” de yeni sezonda oynamaya devam edecek.

Yeni sezonda NKT Gençlik Tiyatrosu da yeni katılımcı gençlerle, Ekim ayından itibaren NKT oyuncularının yönetiminde oyun hazırlık çalışmalarına başlayacak. Nilüfer Kent Tiyatrosu Oyun Yazma Programı 2022 çerçevesinde, Haziran ayında seçilen 4 oyun taslağının yazarları da, akademisyen Süreyya Karacabey ile atölye sürecine başladı. Çalışmaları devam eden yeni oyunların önümüzdeki Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

2022-2023 tiyatro sezonunun ilk yarısına yoğun bir program ve enerjiyle başlayan Nilüfer Kent Tiyatrosu, 2023 yılı Ocak ayından itibaren de repertuvarına yeni projeler ve oyunlar ekleyerek sezona devam edecek.