Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi 6. hafta maçında karşılaştığı rakibi Köyceğiz Belediyespor’u 38-23 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, haftayı 2 puanla kapattı.

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi 6. hafta maçında karşılaştığı rakibi Köyceğiz Belediyespor’u 38-23 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, haftayı 2 puanla kapattı.

Nilüfer Belediyespor Muğla ekibi Köyceğiz Belediyespor’u Üçevler Spor Salonu’nda ağırladı. Nilüferli hentbolcular tam saha pres yaparak maça etkili başladı. Mavi yeşil beyazlılar takım kaptanı Durmuş Mutlu’nun sağ kanattan bulduğu gollerle maçın ilk 10 dakikasını 5-2 önde geçtiler. İlerleyen dakikalarda oyun ve skor üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Nilüfer ekibi ilk yarıyı 17-11 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısının başlaması ile birlikte Nilüfer Belediyespor, oyundaki etkisini daha da artırarak her geçen dakika ardaki farkı açtı. Taraftarlarına seyir zevki yüksek bir maç izlettiren Nilüferli hentbolcular maçtan 15 gol farkla

38-23 galip gelerek, puanını 6’ya yükseltti.

Nilüfer Belediyespor 7. hafta maçında 9 Kasım 2022 tarihinde deplasmanda Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacak.