Denizli’nin Çivril ilçesinde nilüferleriyle kendine hayran bırakan Işıklı Gölü, kışın gelmesiyle bambaşka şekle büründü.

Denizli’nin Çivril ilçesinde nilüferleriyle kendine hayran bırakan Işıklı Gölü, kışın gelmesiyle bambaşka şekle büründü.

Yaban hayatı ve biyoçeşitliliğinin yanı sıra 300 dönümlük alandaki nilüferlerin güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çeken Işıklı Gölü, kış mevsiminin gelmesiyle adeta evrim değiştirdi. Yerli ve yabancı olmak üzere dünyanın dört bir yanında ziyaretçilerini ağırlayarak farklı bir biyoçeşitliliği bünyesinde barındıran göl, nilüferlerinin solmasıyla çıplak bir yüzeye dönüştü. Sazlık ve nilüferlerinden eser kalmayan göl, yeni görüntüsüyle de izleyenleri yine büyüledi.

Farkı gören inanamıyor

Yeşille mavinin buluşmasıyla oluşan ortam sonrası kışın gelmesiyle sadece suyunun rengini barındıran Işıklı Gölü, yeni halini gören ziyaretçilerin şaşkınlığına uğradı. Ziyaretçiler aradaki farkın mevsimlerin değişmesiyle bir hayli çok olduğunu söyleyerek, yeni görüntüyü de beğendiklerini aktardı. Misafirlerine doğa ile baş başa zaman geçirme fırsatı sunan göl, sahip olduğu büyük turizm potansiyeliyle görülmeye değer alanlar arasında yer alıyor. Yeni hali havadan dron ile görüntülenen Işıklı Gölü, doyumsuz bir izlenim sergiliyor.

“İnsan farklı bir yere geldiğini düşünüyor”

Işıklı Gölü’nü ziyarete gidip gördüklerini çeken doğa tutkunu Emre Ay, “Yazın her yeri Nilüfer olan Işıklı Gölü kışın gelmesiyle bambaşka oldu, bir sürü turistin uğrak noktası olan gölde nilüferler çekildi, farklı bir ortam oluştu. Bizde bu yeni halini görmek için kilometrelerce yol geldik. Aslında bu kadar farklı bir ortam beklemiyordum. Yazın burada gerçekten yemyeşil ve farklı bir ortam vardı. Bu halini ilk kez görünce insan farklı bir yere geldiğini düşünüyor. Arada çok fark var ve görülmeye değer” dedi.