Nilüfer bir kez daha Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doya doya yaşamaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi’nin, "Cumhuriyet Tek Sonsuza Dek" sloganıyla düzenleyeceği geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü, 29 Ekim Cumartesi günü, kalbi Cumhuriyet’le atan on binlerce kişiyi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda buluşturacak. Yürüyüşün sonunda da Mor ve Ötesi grubunun vereceği konserle bayram sevinci doruğa çıkacak.

Nilüfer bir kez daha Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doya doya yaşamaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi’nin, "Cumhuriyet Tek Sonsuza Dek" sloganıyla düzenleyeceği geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü, 29 Ekim Cumartesi günü, kalbi Cumhuriyet’le atan on binlerce kişiyi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda buluşturacak. Yürüyüşün sonunda da Mor ve Ötesi grubunun vereceği konserle bayram sevinci doruğa çıkacak.

Cumhuriyet’in ilanının 99. yılı Nilüfer’de yine gurur ve coşkuyla kutlanacak. Nilüfer Belediyesi’nin düzenleyeceği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saat 09.00’da Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeli önünde çelenk sunma töreni ile başlayacak.

Törenin ardından klasik otomobillerin şehir turu yapacağı konvoy Halk Evi önünden hareket edecek. Turu Mudanya’da bitirecek olan klasik otomobillerin yer alacağı konvoy, kentte herkese bayram sevincini yaşatacak.

Nilüfer’in artık gelenekselleşen Cumhuriyet Yürüyüşü, yine her zamanki adresinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda düzenlenecek. Yürüyüş 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Acıbadem Kaşvağı’ndan başlayacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşların katılacağı Cumhuriyet Yürüyüşü marşlar eşliğinde Hastane Alanı’na kadar devam edecek.

Hastane Alanı’ndaki kutlamalar Mor ve Ötesi grubunun konseri ile devam edecek. Mor ve Ötesi, Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Nilüfer Çoksesli Koro eşliğinde senfonik konser verecek. Alanı dolduran Cumhuriyet sevdalısı binlerce vatandaş da şarkılar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı gururunu hep birlikte yaşayacak.

Nilüferliler’in balkon ve pencerelerini bayraklarla donatarak bu coşkuya ortak olmasını isteyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bütün Bursalıları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FSM Bulvarı’nda buluşmaya çağırdı.