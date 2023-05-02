Nilüfer Çoksesli Korosu, 28 farklı ülkeden çok sayıda sanatçıyı İstanbul’da buluşturan Dünya Koro Müziği Sempozyumu’nda sahne aldı. Sempozyumda dünyaca ünlü korolarla birlikte iki ayrı konser veren Nilüfer Çoksesli Koro, bir kez daha alkışları topladı.

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu’nun düzenlediği Dünya Koro Müziği Sempozyumu, İstanbul’da geniş katılımla gerçekleşti. Uluslararası Koro Müziği Federasyonu’nun en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu’na 28 ülkeden 55 koro, 2 bin 500’ü aşkın sanatçı katıldı. 5 kıtayı temsil eden 30 farklı ülkeden konuşmacının yer aldığı sempozyumun açılış konserini Estonya Filarmoni Oda Korosuile Devlet Çoksesli Korosu verdi. İstanbul’da 11 farklı mekanda düzenlenen 44 konserin yanı sıra, sergiler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği sempozyumda, koro müziğinin farklı stil ve geleneğini içeren bir programla müzikseverler unutulmaz bir tecrübe yaşama fırsatı buldu. İnsanlığın birlikte şarkı söyleme geleneğini onurlandırmak, dünyanın farklı coğrafyalarını temsil edebilmek ve koro müziğine dair mümkün olduğunca çeşitli ve farklı biçimleri çerçevelemek amacıyla gerçekleşen sempozyumda, Nilüfer Çoksesli Koro da dünyaca ünlü korolarla birlikte iki ayrı konser verdi. Grand Pera Sahnesi’nde ve Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kapanış konserinde sahne alan Nilüfer Çoksesli Koro, bir kez daha performansıyla alkışları topladı. Nilüfer Çoksesli Koro, Grand Pera Sahnesi’ndeki konserinde Emrem Yunus Erkan İçinde Yoluz Biz, Naçar Karac’oğlan Naçar ve Felek parçalarını, AKM’deki kapanış konserinde de Ceviz Oynamaya Geldim, Erkân İçinde Yoluz Biz ve Felek parçalarını seslendirdi.