Nilüfer Belediyesi, Çaylı Mahallesi’nde hizmete soktuğu kantar ile bölgedeki çiftçilerin ürünlerini tartma konusundaki sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Nilüfer Belediyesi tarımsal çalışmalara verdiği destekle kırsal bölgelerdeki çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Çiftçilerin özellikle hasat döneminde ürünlerini tartmak için ihtiyacı olan kantar Nilüfer Belediyesi tarafından Çaylı Mahallesi’ne kuruldu. 16 metre uzunluğunda ve 80 ton yük tartma kapasitesine sahip kantar, Çaylı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kontrolünde çiftçinin hizmetine sunuldu.

Bölge halkının aktif olarak kullandığı kantarın sadece Çaylı Mahallesi’ne değil, başta Konaklı olmak üzere çevredeki diğer yerleşim yerlerine de hizmet verdiğini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bunlar küçük detaylar ama çiftçimiz için önemli ayrıntılar. Yeter ki çiftçimiz topraktan uzaklaşmasın, artan maliyetlerden bunalıp üretmekten vazgeçmesin. Biz herkesi üretime teşvik etmek için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Hizmetin kendileri için büyük bir ihtiyacı karşıladığını ifade eden bölgedeki çiftçiler ise, eskiden yaz aylarında kavun, karpuz, buğday gibi hasat edilen ürünleri tartmak için özel firmalardan destek istediklerini ve çok zorluk çektiklerini belirterek, Nilüfer Belediyesi’nin desteği sayesinde bu sorundan kurtulduklarını vurgulayıp, Başkan Erdem’e teşekkür ettiler.