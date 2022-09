Nilüfer Belediyespor Başkanlığını bir süredir devam ettiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yerini As Başkan olan Tamer İşler’e devretti.

Nilüfer Belediyespor’da yeni sezon yeni başkanla devam edecek. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, işlerinin yoğunluğu nedeniyle Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevini bıraktı. Başkan Erdem’den boşalan koltuğa, kulüpte As Başkan olarak görev yapan Tamer İşler getirildi. Tamer işler yeni sezonda Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı olarak görevine devam edecek. Sezona iddialı girdiklerini söyleyen Tamer İşler, başarı grafiğini yükseltme hedefiyle çalışacaklarını ifade etti. Her zaman önceliği Bursa ve Nilüfer’in gençlerine vereceklerini ifade eden İşler, “Bu sayede profesyonel ve amatör takımlarımızın neredeyse tamamı alt yapıdan yetişecek sporculardan oluşacak. İmkanlarımızın tamamını her zaman olduğu gibi tesisleşme ve alt yapılara yatırım yaparak değerlendireceğiz. Bunun meyvelerini de ilerideki yıllarda a takımlara, milli takımlara ve olimpiyatlara katılan sporcular olarak gördüğümüzde gurur duyacağız. Bu sayede geleceğimizi güvence altına almış olacağız” diye konuştu.