Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, THF Erkekler Süper Ligi’nin 16. haftasında, deplasmanda karşılaştığı Köyceğiz Belediyesi’ni 28-30’luk skorla mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi’nin 16. haftasında, Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Köyceğiz Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Muğla Köyceğiz Spor Salonu’nda oynanan müsabaka çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarısı 13-13 berabere tamamlanan karşılaşmada, Nilüfer Belediyespor ikinci yarıda üstün bir performans sergiledi. İkinci devrede rakibine 15-17’lik üstünlük sağlayan Bursa ekibi, maçı 28-30 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle birlikte ligde puanını 28’e çıkaran Nilüfer Belediyespor, ikinci sıradaki yerini koruyarak ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürdü.