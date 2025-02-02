Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Keçiören Belediyesi Sigorta Shop’u 3-2 mağlup etti.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi. Ankara’da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Keçiören ekibi etkili başladı ve ilk seti 25-23, ikinci seti de 25-20 kazanarak öne geçti. Ancak üçüncü ve dördüncü setlerde dönüş yaparak her iki seti de 25-21’lik skorla kazanan Nilüfer Belediyespor, son sette ise 15-13’lük skorla alarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 12’ye yükselten Bursa ekibi, ligin 20. haftasında Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak.