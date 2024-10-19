Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u kendi sahasında 3-0 yenerek, bu sezondaki ilk galibiyetini aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Tribünlerde taraftarın da desteğini alan Nilüfer Belediyespor Eker’i maçta, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da yalnız bırakmadı.

Nilüfer’in Sultanları, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda, kendi seyircisi önünde rakibini 25-19, 25-20 ve 25-21’lik setlerle 3-0 yenerek bu sezondaki ilk galibiyetini aldı. Nilüfer Belediyespor Eker, maç sonunda galibiyeti Başkan Şadi Özdemir, Muharrem Or ve yönetimle birlikte kutladı.

Nilüfer Belediyespor Eker, bir sonraki maçında Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.