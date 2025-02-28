Nilüfer Belediyesi’nin tarihi dokuyu koruyarak kültürel bir buluşma alanına dönüştürdüğü Pancar Deposu, Bursa Sivil Toplum Derneği tarafından Kente Katkı Ödülü’ne layık görüldü.

Nilüfer Belediyesi’nin kente kazandırdığı Pancar Deposu bir ödüle daha değer görüldü. Daha önce 10. Altın Karınca Ödülleri’nde Kentsel Tasarım ve Mimari kategorisinde ve Arkitera Ödülleri’nde kamu kategorisinde ödüle layık görülen proje, bu kez SİVİLAY tarafından Kente Katkı Ödülü’nü aldı.

Ödül töreni Pancar Deposu’nda düzenlendi. 4 farklı kategoride 12 kişi ve kuruma ödül verilen törene Nilüfer Beldiyesi adına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin katıldı. Törende, Geçmiş Dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Sağlık Müzesi Proje Yöneticisi ve Küratörü Op. Dr. Ceyhun İrgil de yer aldı.

SİVİLAY’ın geleneksel olarak düzenlediği Kente Katkı Ödülleri kapsamında, Pancar Deposu, kentin belleğinde önemli bir yere sahip olması ve tarihi yapının yeni işlevler kazandırılarak halkın kullanımına sunulması nedeniyle ödüllendirildi.

"Toplumsal ve Sosyal Sorumluluk Alanında Katkı Sunanlar" kategorisinde ödül alan Pancar Deposu projesi, kent mirasının korunması ve sürdürülebilir kültürel alanlar oluşturulması açısından örnek gösterildi.

Nilüfer Belediyesi’nin ödülünü, SİVİLAY Başkanı Okan Aras, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin’e verdi. Okan Şahin, projeye verilen değerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Pancar Deposu, dönüştürülmesinin ardından bütün kentlilerin kullanımına açılarak büyük bir kazanç sağlandı. Bu tür projelerle kente katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.