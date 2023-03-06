Nilüfer Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda verdiği “Yılın Partneri” unvanına değer görüldü. Nilüfer Belediyesi, uluslararası işbirlikleri geliştirerek dayanışmayı ön plana çıkaran yerel yönetimlere verilen bu unvanı alan 21 belediye arasında yer aldı.

Nilüfer Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda verdiği “Yılın Partneri” unvanına değer görüldü. Nilüfer Belediyesi, uluslararası işbirlikleri geliştirerek dayanışmayı ön plana çıkaran yerel yönetimlere verilen bu unvanı alan 21 belediye arasında yer aldı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) Yıllık Koordinasyon Toplantısı, Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirildi. Geçen yıl Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda aktif rol alan belediyelerden gelen temsilcileri bir araya getiren toplantıya Türkiye’den Nilüfer Belediyesi’nin yanı sıra Büyükçekmece, Beşiktaş, Buca ve Çiğli belediyeleri iyi uygulama sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Genel Sekreteri Mathieu Mori Türkiye’de yaşanan deprem afetine ilişkin taziyelerini dile getirdi. Mori, Avrupalı yerel yönetimlere Türkiye ile dayanışma çağrısında da bulundu.

Genel Sekreteri Mathieu Mori 2022 yılında Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerdeki 64 belediyenin gerçekleştirdiği 276 etkinliği incelediklerini belirterek, “Yaşanan savaş, doğal afetler, ekonomik kriz ve enerji sorunu gibi mevcut durumlara rağmen etkinlik gerçekleştiren kurumlara teşekkür ediyorum” dedi .

Mori "2022 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kuruluşu" unvanına layık görülen 21 belediyeyi tebrik ederek, “Kapsayıcı projeleriniz ve etkinlikleriniz aracılığıyla, ELDW’nin herhangi bir fark gözetmeksizin tüm vatandaşların katılımını artırmayı gayeleyen gerçek bir Avrupa odaklı girişim olmasına katkıda bulundunuz. Güçlü, birleşmiş ve çeşitliliklerinden en iyi şekilde yararlanan, sürdürülebilir ve dayanıklı toplumlar oluşturma konusunda doğru yoldasınız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ödül alan kurumlar iyi uygulama örneklerini ve deneyimlerini yaptıkları sunumla paylaştı. Toplantının ikinci oturumunda da Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nın 2023-2024 teması katılımcılar arasında istişare edildi. Yeni temanın "Demokratik Dayanıklılık" olması kararlaştırıldı.

Toplantının kapanışına ödül töreni damgasını vurdu. Portekiz, Romanya, Sırbistan, Türkiye, Malta ve Ukrayna’dan toplam 21 belediye ve birliğine ELDW’ye bağlılıkları ve yerel demokrasinin desteklenmesine yönelik çalışmaları nedeniyle "2022 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kuruluşu " unvanı verildi. Nilüfer Belediyesi’nin unvan sertifikasını Dış İlişkiler Büro Sorumlusu Hasan Karadayı aldı.