Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kenti bayrak ve posterle donatmak için vatandaşlara ücretsiz Ata posteri dağıtıyor. Poster dağıtımı, 28 Ekim Cuma gününe kadar Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı ve Nâzım Hikmet Kültürevi önünde saat 14.00-19.30 arası sürecek.

Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kenti bayrak ve posterle donatmak için vatandaşlara ücretsiz Ata posteri dağıtıyor. Poster dağıtımı, 28 Ekim Cuma gününe kadar Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı ve Nâzım Hikmet Kültürevi önünde saat 14.00-19.30 arası sürecek.

Nilüfer Belediyesi, kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi’nin, her Cumhuriyet Bayramı öncesi geleneksel hale gelen ücretsiz Ata posteri dağıtımı, bu yıl da devam ediyor. Vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı ile Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki Nâzım Hikmet Kültürevi önünde bulunan stantlardan, ücretsiz şekilde Ata posterini alabiliyor. Saat 14.00-19.30 saatleri arası gerçekleştirilen poster dağıtımında, vatandaşlara kişi başı bir adet poster veriliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, 99. yılında on binlerin katılımıyla Nilüfer’de büyük bir coşku içinde yaşatacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Artık geleneksel hale gelen Ata posteri dağıtımımız, bu yıl da sürüyor. Kentin dört bir yanını donatacak olan Ata posterleri, cumhuriyet coşkusunu artıracak. Vatandaşlarımız, iki noktada yer alan stantlardan Ata posterini ücretsiz bir şekilde temin edebilir. Bütün vatandaşlarımızdan bayraklarını balkon ve pencerelerine asmalarını istiyoruz” diye konuştu.