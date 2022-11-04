Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Mahallesi’ne “Yeni nesil” bir park kazandıracak. 6 bin metrekarelik alanda yapılacak parkta, zıplayarak ve pedal çevirdikçe elektrik üreten düzenekler ile güneş panelli oturma alanları yer alacak. Parktan elde edilecek elektrik, yine parkın aydınlatmasında kullanılacak.

Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Mahallesi’ne “Yeni nesil” bir park kazandıracak. 6 bin metrekarelik alanda yapılacak parkta, zıplayarak ve pedal çevirdikçe elektrik üreten düzenekler ile güneş panelli oturma alanları yer alacak. Parktan elde edilecek elektrik, yine parkın aydınlatmasında kullanılacak.

Yeni nesil belediyecilik hizmetleriyle Nilüferliler’in yaşamını kolaylaştıran, kente değer katan projeler hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, kente özel bir park daha kazandıracak. Nilüfer Belediyesi’nin, Hitachi Astemo Türkiye Otomotiv A.Ş. iş birliğiyle 23 Nisan Mahallesi’ne kazandıracağı park için imzalar atıldı. Hitachi Astemo Türkiye Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü Murat Bayram, İnsan Kaynakları ve İletişim Müdürü Elif Akça ile Kurumsal İletişim Yöneticisi Hilal Kalenderoğlu iş birliği protokolü için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Halk Evi’ndeki makamında bir araya geldi. Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ile Park ve Bahçeler Müdürü Sema Tokgöz de yer aldı. İş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şirketin Genel Müdürü Murat Bayram, Nilüfer Belediyesi ile daha önce ortak çalışmalar yaptıklarını hatırlattı.

İş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Firmanın da, bu farkındalık içinde olması sevindirici. İş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Park projesini kısa zaman içinde hayata geçirip, vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Başkan Erdem parkın, İklim Yılı anlayışına uygun, eğitici ve farkındalık yaşatan bir alan olacağına dikkat çekti.

Ziyaretin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Hitachi Astemo Türkiye Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü Murat Bayram, örnek olacak parkın protokolünü imzaladı.

23 Nisan Mahallesi’nde 5 bin 878 metrekarelik alanda projelendirilen park, hem güneş enerjisi hem de ziyaretçilerinin katılımıyla birlikte, kendi elektriğini üretecek. Çocukların elektrik üretimine katkıda bulunabileceği, zıplayarak elektrik üretebilecek düzenekler, güneş panelli rüzgar türbini, güneş panelli kameriyeler, pedal çevirdikçe elektrik üreten bisikletlerin yer alacağı parkın, 3 bin 552 metrekaresini de yeşil alanlar oluşturacak. Parktan elde edilen elektrik, yine parkın aydınlatmasında kullanılacak.