Nilüfer Belediyesi, “Amatör Spor Kulüpleri Ayni ve Nakdi Yardım Projesi” çerçevesinde Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren 28 amatör spor kulübüne, 1 milyon TL değerinde nakdi yardım ve malzeme desteğinde bulundu. Amatör spor kulüplerine güç katacak bu destek, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Nilüfer Belediyesi, kentteki amatör spor kulüplerine verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. Kentte sportif faaliyetlerin, sporcu sayısının artması ve spor bilincinin gelişmesi amacıyla hayata geçirilen Amatör Spor Kulüpleri Ayni ve Nakdi Yardım Projesi, amatör spor kulüplerine güç katacak. Proje çerçevesinde ilk destek, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda gerçekleştirilen törende, Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği’ne üye (NASK) amatör spor kulüplerine teslim edildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı aynı zamanda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar’ın katıldığı törende, 28 amatör spor kulübüne, ayni ve malzeme desteği verildi.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’in kent vizyonunu kültür-sanat ve spor kenti olarak belirlediklerini, yıllarca bu alanlarda örnek çalışmalar yaptıklarını söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar sayesinde birçok spor kulübünün ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Çocuklarımızın hayatına sporu bir alışkanlık ve kültür olarak yerleştirmek için çeşitli eğitim çalışmaları yaptık. Spor tesislerinden tutun da herkesin faydalandığı açık alan spor alanlarına kadar, her mahalleye halı saha gibi projelere kadar çok çeşitli yatırımlar yaptık” diye konuştu. Nilüfer’deki amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla Amatör Spor Kulüpleri Ayni ve Nakdi Yardım Projesi’ni gündeme getirdiklerini ifade eden Başkan Erdem, “Bu proje çerçevesinde Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren 28 amatör spor kulübüne 1 milyon lira değerinde nakdi yardım ve malzeme desteğindebulunuyoruz. Mahallelerimizde kurulan ve bu amaca hizmet eden 17 spor kulübüne maddi destekte bulunuyoruz, diğerlerine de antrenmanlarda kullanabilecekleri çeşitli spor malzemeleri içeren destek paketlerimizi vereceğiz. Dilerim sizlerin de çabasıyla ‘Spor kenti Nilüfer’, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirecek ve örnek bir spor kenti olacaktır” dedi.

Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Osman Uçar da, “Nilüfer’deki kulüpler olarak şanslıyız. Nilüfer Belediyesi bir çok konuda bizlerden desteğini esirgemiyor. Derneğimize bağlı kulüpler olarak Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem’e destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve NASK Başkanı Osman Uçar ile birlikte 28 amatör spor kulübü temsilcilerine destek paketlerini teslim etti.