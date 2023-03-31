Nilüfer Belediyesi’nin Hatay Samandağ’da kurduğu konteyner kentte, depremzede vatandaşların barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılanırken bir yandan da hayatın normalleşmesi için destek verici çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Nilüfer Belediyesi Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilendiği illerden biri olan Hatay’da afetzedeler için desteklerini sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi’nin kurduğu konteyner kentte çok sayıda kişinin barınma ihtiyacı karşılanırken, aşevinde de her gün 4 bin 500 kişiye yemek veriliyor. Nilüfer Belediyesi, bölgede afetin etkilerini azaltmak ve depremzede vatandaşların hayata uyum sağlamaları için de çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede konteyner kentte kurulan kütüphane hem çocuklar hem de yetişkinlerin kitap ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstlenirken, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmeti Müdürlüğü çalışanları ve Gönüllü Hareketi Derneği’nden gönüllüler, özellikle kadınlar ve çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Etkinliklerle afetzedelerin kendilerini daha iyi ifade etmesi ve afetin neden olduğu olumsuz etkilerle baş etmelerine destek sağlanıyor. Sahadaki psikolog tarafından konteyner kentte yaşayan kadın ve çocuklarla psikososyal destek görüşmeleri de devam ediyor.

Yapılan çalışmalardan biri de ‘Kadınlar Birlikte’ buluşmaları. İnci Dönüşüm Derneği iş birliği ile düzenlenen buluşmalarda Samandağ’daki kadınlarla travmanın akut belirtileri üzerine görüşmeler ve deprem sonrası yaşanan ortak deneyim üzerinden duygu paylaşımı yapılıyor.

Ayrıca Inner Wheel Derneği ve Türk Psikologlar Derneği iş birliğiyle yapılan çalışmarda konteyner kent içinde psikolojik destek hizmeti için alan oluşturuldu. İsteyen depremzedeler burada psikolojik destek hizmeti alabiliyor.