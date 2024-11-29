Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atarak, çay ve kahve atıklarını değerlendirecek bir projeyi hayata geçirdi.

Nilüfer Belediyesi ve BUÜ örnek bir projede buluştu. Ekolojik kazanım elde edilecek projede Nilüfer Belediyesi ekipleri, BUÜ Atık Yönetim Merkezi’nin Görükle Kampüsü’nde belirlediği 10 işletmeye kova ve geri dönüşüm poşeti dağıttı. Dağıtılan kovalarda toprak için en verimli kompost girdilerinin başında gelen çay ve kahve posaları toplanacak. Nilüfer Belediyesi ekipleri ise belirli periyotlarla bu işletmelere giderek, kovalardaki atıkları Ürünlü’deki kompost ünitesine taşıyacak. İşlemden geçecek atıklar, daha sonra komposta dönüşecek.

Çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik yapılan çalışmayla Nilüfer’de çevre bilinci ve farkındalığının sağlanmasının yanı sıra Nilüfer’de yaşayanlara ekolojik denge içerisinde sürdürülebilir ve yaşanabilir daha yeşil bir çevre oluşturulacak. Aynı zamanda Nilüfer’de kırsal ve tarımsal kalkınmayı güçlendirerek çiftçinin ve tüketicinin kazandığı bir kent haline gelmesi de amaçlanıyor.

Proje, Avrupa Birliği’nin FUSILLI projesi kapsamında da destekleniyor. Bu proje, kentsel gıda sistemlerinin dönüştürülmesi ve sürdürülebilir kılınması amacıyla yürütülüyor. Ayrıca ilerleyen süreçte projenin kent geneline yayılması da planlanıyor.