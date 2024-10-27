Nilüfer Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) İzmir’deki toplantısında deneyimlerini paylaştı. Nilüfer Belediyesi’nin kent sağlığı ile ilgili projeleri büyük ilgi gördü.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 42. Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahiğliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Nilüfer Belediye Başkanı ve SKB 2. Başkan Vekili Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, SKB Meclis Üyeleri Demirhan Aslan ve Pelin Sevgi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü İlknur Yavuz ile Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Mehmet Can Yılmaz da katıldı.

SKB Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Divan Başkanlığını yaptığı toplantı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge ofisi Sağlıklı Şehirler Ağı Yöneticisi Kira Fortune’un açılış mesajıyla başladı. Toplantıda, sağlıklı şehirler için atılacak adımlar ve iyi uygulama örnekleri konuşulurken, Nilüfer Belediyesi bu alanlardaki öncü projeleriyle öne çıktı.

Toplantıda öne çıkan başarılı projelerden biri de “Nilüfer Kentsel Gıda Sistemi 2.0” oldu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 7. faz temaları ve Tek Sağlık Yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen proje SKB İyi Uygulamar Örnekleri arşivine eklenmeye değer görüldü.

Toplantıda, Nilüfer Belediyesi’nin Şehir Sağlık Profili Hazırlama Eğitimi kapsamında, Kent Sağlık Profili konusundaki tecrübeleri, diğer şehirlerlerin temsilcileri ve SKB Danışma Kurulu ile paylaşıldı. Ayrıca tüm katılımcılar, 4 Kasım’da Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenecek 2. Nilüfer Tek Sağlık Sempozyumu’na davet edildi.

Toplantıda ayrıca, 2025 yılında Bursa’da düzenlenecek olan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş Toplantısı ve Konferansı’nın duyurusu da yapıldı.