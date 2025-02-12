Bursa’da her sene Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan yılın yazarı etkinlikleri kapsamında 2025 yılının yazarı Rıfat Ilgaz oldu.

Bursa’da Nilüfer Belediyesi 2013 yılından bu yana her yılı bir yazara armağan ediyor. 2013’ten beri devam eden bu etkinlik ile birlikte o yılda seçilen yazar için etkinlikler ile birlikte yazarın eserleri ve bilgi birikimini vatandaşlara ve edebiyat severlere aktarıyor. Bursa’da Görükle Mahallesindeki Koza Kütüphanede gerçekleşen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’de katıldı. Özdemir burada birçok vatandaş, yazar ve edebiyat severle bir araya geldi.

2025 yılının yazarını açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir,’’ Biz hep sanat iyidir dedik her zaman sanatın iyileştiriciliğine inandık. İçimizi karartan gündeme inat edebiyatın güzellikleri ile birlikte bir araya geldik. Yılın yazarı etkinliğinde Nilüfer’de 2013 yılından beri her yılı bir yazara adayarak toplumun farklı kesimlerini ve o yazarın edebi kimliği ile birlikte sevenleri ile buluşturuyoruz.

"2025 yılının yazarı Rıfat Ilgaz’’

2025 yılının yazarı Rıfat Ilgaz’ın olduğunu dile getiren Şadi Özdemir, ’’2025 yılında bu yolcuğumuz 1940 yılları kuşağının önde gelen yazarlarından biri ile devam edecek. 2025 yılını edebiyatımızın büyük yazarı, edebiyat ile toplumsal mücadeleyi hayatı boyunca ayırmayan şiirlerinin yanı sıra romanları, öyküleri, tiyatro oyunları, sinemaya uyarlanmış eserleri ile birlikte her kesimden okurun gönlünü kazanabilmiş büyük usta Rıfat Ilgaz’a adıyoruz’’ diye belirtti.

"Her zaman yazmaya ve üretmeye devam etti’’

Rıfat Ilgaz’ın her şeye rağmen mücadele etmeye devam ettiğini belirten Özdemir,’’ Rıfat Ilgaz’ı birçok kişi başta Hababam Sınıfı olmak üzere mizah eserleri ile tanımış olsa da o 1940’larda yayımladığı Yarenlik, Sınıf, ve Yaşadıkça isimli şiir kitapları ile birlikte çağdaş şiirimize de yeni yollar açtı. Rıfat Ilgaz toplumsal sorunları işleyen şiirleri nedeniyle mesleği olan öğretmenlikten atılsa da kitapları kovuşturmalara uğrasa da yazıları nedeni ile cezaevine girse de yazmaya üretmeye ve mücadele etmeye devam etmiştir’’ dedi.

"Rıfat Ilgaz’ı halkımız ile buluşturacağız’’

Rıfat Ilgaz’ı her kesime anlatılacağını dile getiren Özdemir, "Nilüfer Belediyesi olarak yıl boyunca Rıfat Ilgaz’ı salonlarımızda, kütüphanelerimizde, okullarımızda ve fabrikalarımızda her kesime anlatıp anacağız. Söyleşiler, atölyeler ve okuma etkinlikleri ile halkımızı ile buluşturmaya öncülük ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız bu değerli ismi daha yakından tanısın’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından oyuncu Altan Gördüm, Rıfat Ilgaz’ın "Çocuklarım" şiirini okudu.