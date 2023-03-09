Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının daha verimli kullanılması ve çiftçinin tam kapasiteyle ürün alabilmesi için Mineral Analiz Laboratuvarı kurdu. NİLKOOP tarafından işletilecek laboratuvarda; tarım arazilerinin besin maddesi miktarı, bitkilere besin maddesi sağlama gücü, uygulanacak gübre miktarı ve cinsi, toprakta besleme bozuklukları gibi verimi etkileyecek incelemeler yapılacak.

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının daha verimli kullanılması ve çiftçinin tam kapasiteyle ürün alabilmesi için Mineral Analiz Laboratuvarı kurdu. NİLKOOP tarafından işletilecek laboratuvarda; tarım arazilerinin besin maddesi miktarı, bitkilere besin maddesi sağlama gücü, uygulanacak gübre miktarı ve cinsi, toprakta besleme bozuklukları gibi verimi etkileyecek incelemeler yapılacak.

Tarımsal üretimi artırmak ve çiftçiyi şuurlu üretime teşvik etmek için yıllardır tarım konusunda farkındalık oluşturacak önemli projeleri hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu çalışmalara Mineral Analiz Laboratuvarı ile önemli bir halka daha ekledi. Nilüfer Belediyesi, Bursa Ulutek Teknopark’ta oluşturduğu Mineral Analiz Laboratuvarı’nı hayata geçirdi. Laboratuvarın işletmesi, ortak hizmet hedefiyle ile kullandırılması için Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde düzenlenen protokol töreni ile S.S. Nilüfer Tarımsal kalkınma Kooperatifi’ne devredildi. 10 yıl geçerli olacak olan protokolü, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, NİLKOOP Başkanı Mehmet Ali Yumurtacı, NİLKOOP Başkan Yardımcısı Arca Atay ile NİLKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karagöz imzaladı.

İmza töreninin ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yıllardır doğru tarım teknikleri ile sağlıklı gıdaya ulaşım için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle Nilüfer’deki tarım alanlarında toprak analizleri yaptık. Çiftçilere yönelik yeni bir projenin ilk adımını attık. Hedefimiz, çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltarak, yüksek verim ve gelir elde etmelerini sağlamak. Bu laboratuvarımızla çiftçilerimizin üretimlerinde yüksek verim elde etmelerine destek olmak istiyoruz. Üretimlerinde en büyük girdilerin başında gübre geliyor. Uzmanlar tarafından yapılacak olan analizler sonucunda çiftçilerimiz, hangi toprağın hangi gübreye ne kadar ihtiyacı olduğunu ve kullandıkları sulama suyunun niteliğini öğrenmiş olacak. Böylece girdi maliyetleri azalacak” diye konuştu.

“Toprağı korumak, çiftçiyi korumakla başlar” diyen Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey de, yapılacak olan analizlerin önemine değindi. Toprak, su ve bitki analizlerinin yapılmasının, çiftçinin girdi maliyetlerinin azalması noktasında destek olacağını ifade eden Aybey, “Çiftçiye girdilerinde yardımcı olursanız, çiftçi kendi toprağını korumasını iyi bilir. Nilüfer Belediyesi’ne böyle bir projeyi yaptığı için teşekkür ediyorum. Bu analizler, çiftçimizin verim alması noktasında çok etkili olacak. Gübrelerde son yıllarda fahiş fiyat artışları oldu. Bu da çiftçimizin gelirlerini azalttı. Çiftçilerimiz, analizlerini yaptırarak girdi maliyetlerini düşürebilir” dedi. Çiftçilerin analiz yaptırmaları için teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Aybey “Çiftçiyi ikna edemezsek elimiz boş olur. Tarımla ilgili her konuda Ziraat Odası olarak destek vermeye hazırız” dedi.

Nilüfer Ziraat Odası iş birliği ile NİLKOOP tarafından işletilecek olan Mineral Analiz Laboratuvarı’nda; Nilüferde yapılan tarımsal faaliyetler sonucu bitki besin maddesi, organik toprak kalitesinde iyi veya kötü yönde yaşanan değişimler tespit edilecek. Ayrıca bu çalışmayla toprak verimliliğinin sürdürülebilmesi için, öncelikle tarım alanların özelliklerinin en iyi şekilde tanımlanması, bunun için de toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerinin analiz edilerek belirlenmesi ve toprak yapısına göre pazar değeri yüksek olan ürün deseninin oluşturulması sağlanacak.

Bu projeyle şuursuz gübre kullanımının önüne geçilerek, kaynak israfının önlenmesi, doğa ve toprak kirliliğine engel olunması da hedefleniyor. Cihaz, alet ve ekipmanları tamamlanan laboratuvarda, arazide drenaj sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri de sunulacak.