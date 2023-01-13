Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ’Yerelde İklim Değişikliği 101’ başlıklı eğitim programına katılan Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zerrin Güleş, Nilüfer Belediyesi’nin bu konudaki deneyimlerini paylaştı.

Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ’Yerelde İklim Değişikliği 101’ başlıklı eğitim programına katılan Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zerrin Güleş, Nilüfer Belediyesi’nin bu konudaki deneyimlerini paylaştı.

Belediye Deneyim Paylaşımı oturumuna katılan Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zerrin Güleş, belediyesinin stratejik hedefleri doğrultusunda çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik yapılan çalışmalarla, çevre bilincini ve farkındalığı artırmaya, kırsal ve tarımsal kalkınmayı güçlendirerek, çiftçinin ve tüketicinin kazandığı bir kent haline gelmesini sağlamaya, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede farkındalığı geliştirmeye ve karbon emisyonunu azaltmaya yönelik yaptığı örnek çalışmaları aktardı. Güleş şöyle devam etti;

"Çevre dostu bir kent olarak, yerel yönetimler ve paydaşlarının küresel ısınmaya karşı birlikte mücadele vermelerine rehberlik eden ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Covenant of Mayors” Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni 2014 yılında imzaladık. Belediye Meclis Kararı ile 2030 yılına kadar yüzde 40 CO2 emisyon azaltımı taahhüdünde bulunduk. İklim değişikliği ile mücadeleyi Sürdürülebilirlik Politikası olarak benimsedik. CO2 salımlarını kontrol altına alarak azaltmak hedefiyle; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı, enerji verimliliği projeleri hazırlamayı ve vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak hedefiyle çalışmalar yürütmeyi önümüze hedef olarak koyduk.”

Nilüfer Belediyesi’nin FUSILLI gibi yer aldığı projelerden de bahseden Zerrin Güleş, Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle kurulan Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin (NİLKOOP) çalışmalarını da anlattı. NİLKOOP bünyesinde faaliyete geçirilen Nilüfer Bostanlar aracılığıyla vatandaşın sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırdıklarını anlatan Güleş, “Kooperatifimiz, Nilüfer’deki kırsal kadın derneklerini önemsemektedir. Kadın derneklerini hijyenik ve seri üretim yapması için organize ediyoruz. İşlenecek ürünlerin ham maddesini üretiyor ya da sözleşmeli üretimlerinden temin ederek ve kontrol altında işlenerek reçel, tarhana, salça gibi ürünlerin Nilüfer Bostan Markası ile tüketiciyle buluşmasını sağlıyoruz” dedi.

Zerrin Güleş, Nilüfer Belediyesi’nin bütün vatandaşları bahçe ve teras tarımını teşvik etmek için düzenlediği eğitimler ve çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Nilüfer Belediyesi’nin her yıl dağıttığı on binlerce sebze fidesini halka ücretsiz vererek herkese ürün yetiştirme fırsatı sunduklarını da sözlerine ekledi.